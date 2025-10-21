ۇلتتىق اۋىل شارۋاشىلىعى ساناعى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 1-تامىزدا باستالعان ۇلتتىق اۋىل شارۋاشىلىعى ساناعى اياقتالدى. بۇل ساناق ب ۇ ۇ ازىق-تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ۇيىمىنىڭ (ف ا و) اۋىل شارۋاشىلىعى ساناقتارىنىڭ ونىنشى دۇنيەجۇزىلىك باعدارلاماسى اياسىندا وتكىزىلدى.
ەلىمىز بويىنشا شامامەن 1,6 ميلليون ءۇي شارۋاشىلىعى مەن 300 مىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى نىسانى قامتىلدى.
ساناقتىڭ ساۋالناما پاراعىندا جەردى پايدالانۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ بولۋى، ەگىس القاپتارىنىڭ كولەمى، تىڭايتقىش قولدانۋ، مال شارۋاشىلىعى، ەڭبەكپەن قامتۋ جانە باسقا دا ماڭىزدى كورسەتكىشتەرگە قاتىستى سۇراقتار قامتىلدى. اقپارات ءىرى اگرارلىق كاسىپورىنداردان، فەرمەرلىك جانە شارۋا قوجالىقتارىنان، سونداي-اق جەكە تۇتىنۋ ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعىمەن اينالىساتىن ءۇي شارۋاشىلىقتارىنان جينالدى.
- ۇلتتىق اۋىل شارۋاشىلىعى ساناعىنا قاتىسقان، قولداۋ كورسەتكەن جانە كومەكتەسكەن بارلىق ازاماتتارعا شىنايى العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل تەك دەرەكتەردى جيناۋ بويىنشا نەگىزگى كەزەڭنىڭ اياقتالۋى. الدا ءبىزدى وسى دەرەكتەردى وڭدەۋ، سالىستىرۋ جانە ءارتۇرلى دەڭگەيدە بىرىكتىرۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس كۇتىپ تۇر. جينالعان مالىمەتتەر اگرارلىق سالانىڭ جاي- كۇيى تۋرالى وبەكتيۆتى كورىنىس قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسقان جانە وسى ماڭىزدى ءىستى قولداعان ءار ادامعا العىس ايتامىن، - دەدى س ج ر ا ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسشىسى ماقسات تۇرلىبايەۆ.
دەرەكتەردى جيناۋ ەكى كەزەڭمەن جۇرگىزىلدى. ءبىرىنشى كەزەڭ 1-31-تامىز ارالىعىندا ونلاين فورماتتا ءوتتى. ازاماتتار sanaq.gov.kz سايتى ارقىلى، ە ت س ق، SMS- كود نەمەسە eGovMobile قوسىمشاسى ارقىلى QR- كومەگىمەن اۆتوريزاتسيالانىپ، ساۋالناما پاراعىن تولتىرا الدى. بۇل مۇمكىندىكتى شامامەن 600 مىڭ رەسپوندەنت پايدالاندى.
ەكىنشى كەزەڭ 20-قىركۇيەكتەن 20-قازانعا دەيىن وفلاين فورماتتا ءوتتى. ەلىمىز بويىنشا 3 200 دەن استام ينتەرۆيۋەر ساۋالناما جۇرگىزدى. ءاربىر ينتەرۆيۋەرگە GPS- ناۆيگاتسيا جۇيەسىمەن جابدىقتالعان پلانشەت بەرىلدى، بۇل مارشرۋتتاردىڭ اشىقتىعى مەن دەرەكتەردىڭ شىنايىلىعىن قامتاماسىز ەتتى.
- بۇل جۇمىستا ينتەرۆيۋەرلەردىڭ ەڭبەگى وراسان زور. ولار كۇن سايىن ازاماتتارمەن تىكەلەي بايلانىستا بولىپ، ساناقتىڭ ماقساتىن ءتۇسىندىرىپ، ماڭىزدى دەرەكتەردى جينادى. سونىمەن قاتار، نەگىزگى جۇمىستارىندا حالىقپەن جۇمىس ىستەيتىن پوشتاشىلار، الەۋمەتتىك قىزمەتكەرلەر، كوممۋنالدىق قىزمەت باقىلاۋشىلارى دا قوسىمشا تابىس تابۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى. بۇدان بولەك، ءبىز حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىقتارى ارقىلى كەلگەن جۇمىسسىز ازاماتتاردى ساناققا تارتتىق، - دەدى بيۋرو باسشىسى.
ساناق اياسىندا كەڭ كولەمدى اقپاراتتىق كامپانيا جۇرگىزىلدى. ازاماتتار مەسسەندجەرلەر، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ايماقتىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ارقىلى الدىن الا حاباردار ەتىلدى. ساناقتىڭ رەسمي سايتىندا ساناقتان ونلاين ءوتۋ بويىنشا بەينەنۇسقاۋلىقتار ورنالاستىرىلدى، سونداي-اق پايدالانۋشىلاردىڭ سۇراقتارىنا ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جاۋاپ بەرگەن SANAQ مىرزا اتتى چات-بوت جۇمىس ىستەدى.
ەل بويىنشا اكىمدىكتەر مەن اۋداندىق ستاتيستيكا باسقارمالارىنىڭ بازاسىندا ساناقتان ءوز بەتىمەن وتۋگە ارنالعان 2684 وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ ايماعى اشىلدى. سونداي-اق بۇكىل كامپانيا بارىسىندا 1446 ءنومىرى ارقىلى جۇمىس ىستەگەن بايلانىس ورتالىعى 22 مىڭنان استام ءوتىنىشتى قابىلدادى، ال SANAQ مىرزا چات-بوتى 8,5 مىڭ سۇراققا جاۋاپ بەردى.
جينالعان دەرەكتەر مەملەكەتكە اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋ، اۋىلدىق جەرلەردەگى تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ جانە رەسۋرستاردى ءتيىمدى پايدالانۋ بويىنشا نەعۇرلىم ءدال ءارى نەگىزدەلگەن شەشىمدەر قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ساناق ناتيجەلەرىن الدىن الا وڭدەۋ جانە تالداۋ الداعى ايلاردا اياقتالادى. قورىتىندى دەرەكتەر ارنايى اناليتيكالىق قۇرالداردا وڭدەلىپ، ۆيزۋاليزاتسيالانىپ، كەلەر جىلى بيۋرونىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانادى.
ايتا كەتەلىك 300 مىڭنان استام شارۋاشىلىقتىڭ مەكەنجايى ناقتىلانعان ەدى.