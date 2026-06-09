ۇلتتىق پاركتەرگە بارعان تۋريستەردىڭ سانى قانشالىقتى ارتتى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر ەلىمىزدەگى حالىقارالىق ءىس-شارالار ەكونوميكاعا شامامەن 18 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە پايدا اكەلدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- ەكولوگيالىق تۋريزم سالاسىندا تۇراقتى ءوسىم بايقالادى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇلتتىق پاركتەرگە كەلۋشىلەر سانى 3,7 ميلليون ادامعا جەتتى. تۋريستىك جۇكتەمەنى ءتيىمدى باسقارۋ جانە تابيعي ەكوجۇيەلەردى ساقتاۋ ماقساتىندا 2025 -جىلى ەكوتۋريزمنىڭ ۇلتتىق ستاندارتى جاڭارتىلدى. وسى باعىتتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ۇلتتىق پاركتەردەگى ينفراقۇرىلىمدى جەتىلدىرۋدى، سونداي-اق تۋريستىك سوقپاقتار مەن مارشرۋتتاردى اباتتاندىرۋدى جالعاستىرۋ قاجەت،- دەدى ە. مىرزابوسىنوۆ.
ونىڭ پايىمىنشا، ەكسپورتتىق الەۋەتى جوعارى باعىتتاردىڭ ءبىرى - كونگرەستىك-ىسكەرلىك تۋريزم. بىلتىر ەلىمىزدە 13 حالىقارالىق ءىس-شارا وتكىزىلىپ، ەكونوميكاعا شامامەن 18 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە پايدا اكەلدى.
- قازاقستاننىڭ حالىقارالىق نارىقتاعى ورنىن نىعايتۋ ءۇشىن قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىمدىق شەكتەۋلەردى جويۋ قاجەت. اتاپ ايتقاندا، الماتى قالاسى ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ نەگىزگى ورتالىعى رەتىندە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى زاماناۋي كونگرەسس-كورمە كەشەنىنە مۇقتاج. بۇل ماسەلە بويىنشا ءتيىستى شەشىم قابىلداۋ قاجەت،- دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن تۋريزم سالاسىندا 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتىلعانىن جازعان ەدىك.