ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:24, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    LRT-نىڭ جاڭا تارماعى: استانادا دايىندىق جۇمىستارى باستالدى

    استانا. KAZINFORM - استاناداعى شىڭعىس ايتماتوۆ كوشەسىندە LRT جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىن ىسكە اسىرۋعا بايلانىستى دايىندىق جۇمىستارى باستالدى.

    Фото: СTS

    City Transportation Systems كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىر ينجەنەرلىك-گەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    «شىڭعىس ايتماتوۆ كوشەسى بويىمەن وتەتىن LRT جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە ارنالعان تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە مەن جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتامانى دايىنداۋ اياسىندا توپىراقتىڭ قۇرامى مەن قاسيەتىن انىقتاۋ ءۇشىن ينجەنەرلىك-گەولوگيالىق ىزدەستىرۋ جۇمىستارى اتقارىلىپ جاتىر»، - دەدى كومپانيا وكىلدەرى.

    كومپانيا مالىمەتىنشە، بۇل جۇمىستار LRT جەلىسىن ءارى قاراي جوبالاۋ جانە قانداي تەحنيكالىق شەشىم قولداناتىنىن انىقتاۋ ءۇشىن قاجەت.

    بۇعان دەيىن استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك LRT- تىڭ كەلەسى باعىتى قوسشىعا قاراي سالىناتىنىن ايتقان.

    «قوسشى ۇلكەيىپ جاتىر، ول - استاناعا جۇكتەمەنى ازايتىپ وتىرعان ۇلكەن سەرىك-قالا. سوندىقتان قوسشىدان قالاعا قاراي قاتىنايتىن ادام كوپ، ءبىز كەلەسى كەزەڭدى وسى باعىتتا سالامىز»، - دەدى اكىم.

    ەسكە سالايىق، 2025-جىلعى 29-قىركۇيەكتە استانادا LRT- تىڭ سىناق رەجيمىندەگى جۇمىسى باستالعان. سىناقتار كەمىندە التى ايعا سوزىلادى. LRT- تى بيىل پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
