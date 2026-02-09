LRT-نىڭ جاڭا تارماعى: استانادا دايىندىق جۇمىستارى باستالدى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى شىڭعىس ايتماتوۆ كوشەسىندە LRT جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىن ىسكە اسىرۋعا بايلانىستى دايىندىق جۇمىستارى باستالدى.
City Transportation Systems كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىر ينجەنەرلىك-گەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
«شىڭعىس ايتماتوۆ كوشەسى بويىمەن وتەتىن LRT جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە ارنالعان تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە مەن جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتامانى دايىنداۋ اياسىندا توپىراقتىڭ قۇرامى مەن قاسيەتىن انىقتاۋ ءۇشىن ينجەنەرلىك-گەولوگيالىق ىزدەستىرۋ جۇمىستارى اتقارىلىپ جاتىر»، - دەدى كومپانيا وكىلدەرى.
كومپانيا مالىمەتىنشە، بۇل جۇمىستار LRT جەلىسىن ءارى قاراي جوبالاۋ جانە قانداي تەحنيكالىق شەشىم قولداناتىنىن انىقتاۋ ءۇشىن قاجەت.
بۇعان دەيىن استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك LRT- تىڭ كەلەسى باعىتى قوسشىعا قاراي سالىناتىنىن ايتقان.
«قوسشى ۇلكەيىپ جاتىر، ول - استاناعا جۇكتەمەنى ازايتىپ وتىرعان ۇلكەن سەرىك-قالا. سوندىقتان قوسشىدان قالاعا قاراي قاتىنايتىن ادام كوپ، ءبىز كەلەسى كەزەڭدى وسى باعىتتا سالامىز»، - دەدى اكىم.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلعى 29-قىركۇيەكتە استانادا LRT- تىڭ سىناق رەجيمىندەگى جۇمىسى باستالعان. سىناقتار كەمىندە التى ايعا سوزىلادى. LRT- تى بيىل پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.