LRT جولدارىنىڭ قارى قالاي تازالانادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ورنالاسقان LRT جەلىسىندەگى قار تازالاۋ جۇمىستارى شەكتەۋلى رەجيمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى City Transportation Systems كومپانياسى ءمالىم ەتتى.
كومپانيانىڭ حابارلاۋىنشا، LRT جەلىسىن سىناقتان وتكىزۋ بارىسىندا مەردىگەر ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ ەستاكادانىڭ تەحنيكالىق جاعدايى كۇندەلىكتى تەكسەرىلەدى.
- قاجەت بولعان جاعدايدا قار مەن مۇز قاتقان ۋچاسكەلەر قولمەن تازالانادى. قازىرگى سىناق كەزەڭىندە قار تازالايتىن ارنايى تەحنيكانى پايدالانۋ ۋاقىتشا شەكتەلگەن. سونىمەن قاتار، جاڭبىر سۋىن اعىزۋ جۇيەسى تولىق ىسكە قوسىلۋ ساتىسىندا تۇر، - دەپ حابارلادى كومپانيا وكىلدەرى.
سونداي-اق مەكەمە ماماندارى سىناق اياقتالىپ، جەلى تۇراقتى جۇمىس رەجيمىنە كوشكەننەن كەيىن جولداردى تازالاۋ ارنايى تەحنيكا مەن اۋا اعىنى جۇيەلەرى ارقىلى جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بىرەر كۇن بۇرىن LRT ستانتسياسى ماڭىندا ءورت شىقتى.