ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:15, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    LRT جولدارىنىڭ قارى قالاي تازالانادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ورنالاسقان LRT جەلىسىندەگى قار تازالاۋ جۇمىستارى شەكتەۋلى رەجيمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى City Transportation Systems كومپانياسى ءمالىم ەتتى.

    LRT
    Фото: CTS

    كومپانيانىڭ حابارلاۋىنشا، LRT جەلىسىن سىناقتان وتكىزۋ بارىسىندا مەردىگەر ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ ەستاكادانىڭ تەحنيكالىق جاعدايى كۇندەلىكتى تەكسەرىلەدى.

    - قاجەت بولعان جاعدايدا قار مەن مۇز قاتقان ۋچاسكەلەر قولمەن تازالانادى. قازىرگى سىناق كەزەڭىندە قار تازالايتىن ارنايى تەحنيكانى پايدالانۋ ۋاقىتشا شەكتەلگەن. سونىمەن قاتار، جاڭبىر سۋىن اعىزۋ جۇيەسى تولىق ىسكە قوسىلۋ ساتىسىندا تۇر، - دەپ حابارلادى كومپانيا وكىلدەرى.

    سونداي-اق مەكەمە ماماندارى سىناق اياقتالىپ، جەلى تۇراقتى جۇمىس رەجيمىنە كوشكەننەن كەيىن جولداردى تازالاۋ ارنايى تەحنيكا مەن اۋا اعىنى جۇيەلەرى ارقىلى جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، بىرەر كۇن بۇرىن LRT ستانتسياسى ماڭىندا ءورت شىقتى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار