ەلنۇر بەيسەنبايەۆ ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ەلنۇر سابىرجان ۇلى بەيسەنبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
1986 -جىلى 27 - ماۋسىمدا كەنتاۋ قالاسىندا دۇنيەگە كەلدى. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇلەگى. ساياسات تانۋشى، الەۋمەتتىك عىلىمدار ماگيسترى.
ءال- فارابي اتىنداعى قازۇۋ- دىڭ فيلوسوفيا جانە ساياساتتانۋ فاكۋلتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن «جاستار ءۇنى» جاستار قوعامدىق ۇيىمىندا مامان رەتىندە باستاپ، كەيىننەن 2009 -جىلى ءتوراعا بولدى.
2012-2015 -جىلدارى تاريح ءپانىنىڭ مۇعالىمى، قازاقستان كوممۋنيستىك حالىق پارتياسىنىڭ الماتى قالالىق فيليالىندا يدەولوگيا جانە ناسيحات جونىندەگى حاتشى قىزمەتتەرىن قوسا اتقاردى.
2016 -جىلدان 2017 -جىلعا دەيىن الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ جاستار جوبالارى جانە ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى ءبولىمىنىڭ باسشىسى، جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمدارىندا ەڭبەك ەتتى.
2017 -جىلى 28- دۇنيەجۇزىلىك قىسقى ۋنيۆەرسيادانى وتكىزۋ بارىسىندا 3000 ۆولونتەر جۇمىسىن ۇيىمداستىرىپ، ولارعا باسشىلىق ەتتى.
2017 -جىلدان 2018 -جىلعا دەيىن اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە تاربيە جۇمىسى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى بولدى.
2019 -جىلى نۇر- سۇلتان قالاسى اكىمىنىڭ الەۋمەتتىك ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىسى.
2020-جىلى «Nur Otan» پارتياسى جانىنداعى «Jas Otan» جاستار قاناتىنىڭ ءتوراعاسى.
2021 -جىلعى قاڭتاردان 2023 -جىلعى قاڭتارعا دەيىن - جەتىنشى شاقىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى.
2023 -جىلعى قاڭتاردان 2023 -جىلعى تامىز - «AMANAT» پارتياسىنىڭ اتقارۋشى حاتشىسى.
2023 -جىلدىڭ ناۋرىزىنان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن - سەگىزىنشى شاقىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «AMANAT» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى.
«قۇرمەت» وردەنىمەن (2021 ج. )، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 25 -جىل» (2016 ج. )، «حالىق العىسى» (2020 ج.)، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 30 جىل» (2021 ج.) مەدالدارىمەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى ن. ءا. نازاربايەۆتىڭ (2016 ج., 2020 ج.)، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ق. ك. توقايەۆتىڭ (2019 ج., 2020 ج.) العىس حاتتارىمەن ماراپاتتالعان.
