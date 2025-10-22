ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:12, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلنۇر بەيسەنبايەۆ: 2028-جىلى مەملەكەتتىك قارىز 57,5 تريلليون تەڭگەگە جەتەدى

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ 2026-28-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە مەملەكەتتىك بورىشتىڭ شەكتى مولشەردەن اسىپ كەتكەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.

    бейсенбаев
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    - قازىرگى تاڭدا مەملەكەتتىك بورىش كولەمى شەكتى مەجەدەن اسىپ كەتتى. 2028-جىلعا قاراي جالپى قارىز 57,5 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، وعان قىزمەت كورسەتۋ شىعىندارى 4,5 تريلليون تەڭگە بولادى. بۇل - بيۋجەت شىعىستارىنىڭ 15 پايىزى. مۇنداي تاۋەلدىلىك - ەكونوميكالىق قاتەردىڭ ناقتى كورىنىسى، - دەدى دەپۋتات.

    ءماجىلىس وكىلى كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردىڭ شامادان تىس قارىزىنا الاڭدايتىنىن ايتتى.

    - 2026-جىلعا قاراي كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردىڭ بورىشى 70 ميلليارد دوللارعا جەتەدى. بۇل - جالپى ىشكى ءونىمنىڭ 20,5 پايىزى. ياعني ەل ەكونوميكاسىنىڭ ايتارلىقتاي بولىگى وسى سەكتورعا تاۋەلدى. وسىلايشا، مەملەكەت ءوزىن-ءوزى بورىشقا تىرەپ وتىر. ەگەر وسى ساياساتتى وزگەرتپەسەك، ەرتەڭ ءبىز قارىزدى ەمەس، قارىز ءبىزدى باسقاراتىن جاعدايعا جەتۋىمىز مۇمكىن. بۇل - تەك ۇكىمەتتى عانا ەمەس، پارلامەنتتى دە الاڭداتاتىن ماسەلە، - دەدى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ.

    بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ۇلاسبەك سادىبەكوۆ تە ۇكىمەت تانىستىرعان 2026-28-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىنىڭ كەمشىلىكتەرىن اتاعان بولاتىن.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار