ۇلكەن الماتى وزەنى بويىندا ادامدار سىرعاناعان - ت ج د ەسكەرتۋ جاسادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى تۇرعىندارعا ەسكەرتۋ جاسادى.
ت ج د مالىمەتىنشە، سۋ ايدىندارىن مونيتورينگى بارىسىندا ۇلكەن الماتى وزەنىنىڭ بوگەتى ماڭىندا سىرعاناپ جاتقان دەمالۋشىلار انىقتالعان.
- بۇل جاعداي ايتارلىقتاي قاۋىپ ءتوندىردى. اۋا رايىنىڭ تۇراقسىزدىعىنا بايلانىستى مۇزدىڭ بەرىكتىگى تومەن. ول جارىلىپ، ادامداردىڭ سۋعا قۇلاپ كەتۋ قاۋپى بار. اسىرەسە، قۇتقارۋ بەكەتتەرى جوق، جەدەل كومەك كورسەتۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى اۋماقتار اسا قاۋىپتى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ت ج د پوليتسيا دەپارتامەنتىمەن بىرلەسىپ، جازاتايىم وقيعالاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزگەنىن حابارلادى. دەپارتامەنت سۋ ايدىندارىنداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى. ايىپپۇل مولشەرى - 7 ا ە ك نەمەسە 27524 تەڭگە.
اۆتور
دوسبول اتاجان