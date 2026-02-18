ۇلكەن الماتى كولىنە دەيىن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولى سالىنادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسى ءوتتى.
سەسسيا بارىسىندا الماتى قالاسىنىڭ 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان بيۋجەتىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ ماسەلەسى تالقىلاندى. الماتى قالاسى ەكونوميكا جانە قارجى باسقارماسىنىڭ باسشىسى باۋىرجان قۇدايبەرگەنوۆ ىشكى بيۋجەتتى قايتا ءبولۋ ناتيجەسىندە جاڭا جوبالارعا قارجى قاراستىرىلعانىن ايتتى. ونىڭ ىشىندە ۇلكەن الماتى كولىنە دەيىن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولىن سالۋ جوباسى بار. وعان 665 ميلليون تەڭگە بولىنبەك. ال مەدەۋ تابيعي پاركىن اباتتاندىرۋ جوباسىنىڭ باستاپقى كەزەڭىنە 2 ميلليارد تەڭگە جۇمسالادى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە الماتىلىقتار جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنايى جول بولماعاندىقتان، ۇلكەن الماتى كولىنە قاۋىپتى جولدارمەن شىعۋعا ءماجبۇر ەكەنىن ايتىپ شاعىمدانعان ەدى.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلدىڭ اقپان ايىندا ۇلكەن الماتى كولىنە اپاراتىن «الماتى-كوسموستانتسيا» اۆتوجولى (8-34 ك م) قازاۆتوجول كومپانياسىنىڭ قاراماعىنان الماتى اكىمدىگىنىڭ مەنشىگىنە بەرىلدى.
قالالىق تۋريزم باسقارماسى اتالعان ۋچاسكە جول توسەمىنىڭ اپاتتى جاعدايىنا، تاۋ جىنىستارىنىڭ جانە تاس قۇلاۋىنا بايلانىستى اۆتوكولىك قۇرالدارى ءۇشىن جابىق ەكەنىن جانە وسى باعىتتى جاڭارتۋ بويىنشا جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى نۇركەن شاربيەۆ جەكە ينۆەستورلاردى تارتۋ ارقىلى كولگە ارنايى ەكولوگيالىق كولىكپەن (ەلەكترمەن جۇرەتىن كولىكتەر) تاسىمالداۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ قاراستىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.