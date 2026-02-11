LIVE: كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ XII وتىرىسى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. تىكەلەي ەفير ساعات 14:30 دە باستالدى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ قازاق جانە ورىس تىلىندەگى Telegram ارناسىندا ءماتىن ترانسلياتسياسى بولادى.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە- پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل وزگەرىستەردىڭ ءبارى كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا ىسكە اسادى دەپ جوسپارلانعان. قازىرگى ءماجىلىس پەن سەناتتىڭ ورنىنا جاساقتالاتىن ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي زاڭ جوبالارىن ءۇش وقىلىمدا قارايتىنى دا اتا زاڭدا نورما بولىپ ەنبەك. جاڭا پارلامەنتتى جاساقتاۋدا «پرەزيدەنتتىك كۆوتا» دەگەن بولمايدى.
العاشقى وتىرىستا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ كونستيتۋتسياعا الاتاۋ قالاسى سياقتى ەل دامۋىنا ايرىقشا ورنى ايقىندالعان جەكەلەگەن اۋماقتارعا ارنايى مارتەبە بەرۋ مۇمكىندىگىن ەنگىزۋدى ۇسىندى.