ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:35, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    LIVE: كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ XII وتىرىسى

    استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. تىكەلەي ەفير ساعات 14:30 دە باستالدى.

    ж
    Фото: Kazinform

    Kazinform اگەنتتىگىنىڭ قازاق جانە ورىس تىلىندەگى Telegram ارناسىندا ءماتىن ترانسلياتسياسى بولادى.

    وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە- پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل وزگەرىستەردىڭ ءبارى كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا ىسكە اسادى دەپ جوسپارلانعان. قازىرگى ءماجىلىس پەن سەناتتىڭ ورنىنا جاساقتالاتىن ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي زاڭ جوبالارىن ءۇش وقىلىمدا قارايتىنى دا اتا زاڭدا نورما بولىپ ەنبەك. جاڭا پارلامەنتتى جاساقتاۋدا «پرەزيدەنتتىك كۆوتا» دەگەن بولمايدى.

    العاشقى وتىرىستا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ كونستيتۋتسياعا الاتاۋ قالاسى سياقتى ەل دامۋىنا ايرىقشا ورنى ايقىندالعان جەكەلەگەن اۋماقتارعا ارنايى مارتەبە بەرۋ مۇمكىندىگىن ەنگىزۋدى ۇسىندى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار