LIVE: كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسى

كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسى
استانا - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ سەگىزىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە- پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل وزگەرىستەردىڭ ءبارى كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا ىسكە اسادى دەپ جوسپارلانعان. قازىرگى ءماجىلىس پەن سەناتتىڭ ورنىنا جاساقتالاتىن ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي زاڭ جوبالارىن ءۇش وقىلىمدا قارايتىنى دا اتا زاڭدا نورما بولىپ ەنبەك. جاڭا پارلامەنتتى جاساقتاۋدا «پرەزيدەنتتىك كۆوتا» دەگەن بولمايدى.
العاشقى وتىرىستا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ كونستيتۋتسياعا الاتاۋ قالاسى سياقتى ەل دامۋىنا ايرىقشا ورنى ايقىندالعان جەكەلەگەن اۋماقتارعا ارنايى مارتەبە بەرۋ مۇمكىندىگىن ەنگىزۋدى ۇسىندى.
ال «قازاق گازەتتەرى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ باس ديرەكتورى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى ديقان قامزابەك ۇلى ءبىلىم جۇيەسىن ءدىني فاناتيزمنەن قورعايتىن نورما ەنگىزۋدى ۇسىندى.
سونىمەن قاتار قازاقستان زاڭگەرلەرى وداعىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك اقىلباي اتا زاڭعا ءدىننىڭ مەملەكەتتەن بولەكتىگىن تىكەلەي نورمامەن ايقىنداي ءتۇسۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى ءمادي مىرزاعارايەۆ قازاقستان اۋماعىندا سوت سانكتسياسىنسىز ۇستاۋ مەرزىمىن 72 ساعاتتان 48 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى.
ال 26 قاڭتار كۇنى ەكىنشى وتىرىس بولدى. وندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى مينيسترلەردى لاۋازىمىنان بوساتاتىن نورما ەنگىزۋ ۇسىنىلدى.