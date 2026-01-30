ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:54, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەلدىك ەڭبەك نارىعىندا قاي ماماندىقتارعا سۇرانىس جوعارى

    استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مامان تاپشىلىعى قازاقستاننىڭ قاي وڭىرلەرىندە ەرەكشە بايقالعانى جايىندا تۇسىنىك بەردى.

    Металлургия, IT, автоматтандыру: Жезқазған политехникалық колледжі қандай мамандықтарға басымдық береді
    Фото: Ұлытау облыстық әкімдігі

    - بۇگىندە ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسى پورتالىندا جۇمىس بەرۋشىلەردەن 54,8 مىڭعا جۋىق بوس جۇمىس ورنى جاريالانعان. ونىڭ ىشىندە، ەڭ جوعارى سۇرانىس ءىرى مەگاپوليستەردە، ياعني استانا (7 مىڭ)، الماتى (5,1 مىڭ) جانە شىمكەنت (1,8 مىڭ) قالالارىندا تىركەلدى. سونداي-اق قوستاناي (4,2 مىڭ)، پاۆلودار (3,7 مىڭ)، قاراعاندى (3,6 مىڭ) جانە شىعىس قازاقستان (3,3 مىڭ) وبلىستارىندا بايقالدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    وسى ورايدا مينيسترلىكتىڭ نەگىزگى جوعارى سۇرانىسى بار باعىتتاردى ناقتىلادى. ماسەلەن، بىلىكتىلىكتى تالاپ ەتپەيتىن سالالارعا 6,4 مىڭ ادام كەرەك. سونىمەن قاتار ءبىلىم سالاسىنا - 9,9 مىڭعا جۋىق، وندىرىستە - 6,2 مىڭ، مەديتسينادا - 4,8 مىڭ، كولىك جانە لوگيستيكادا - 3,3 مىڭ، قارجى جانە ەسەپ سالاسىندا 1,6 مىڭعا تارتا مامان قاجەت.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سيفرلىق تەحنولوگيالار وتاندىق ەڭبەك نارىعىنا قالاي اسەر ەتىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار