ەلدىك ەڭبەك نارىعىندا قاي ماماندىقتارعا سۇرانىس جوعارى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مامان تاپشىلىعى قازاقستاننىڭ قاي وڭىرلەرىندە ەرەكشە بايقالعانى جايىندا تۇسىنىك بەردى.
- بۇگىندە ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسى پورتالىندا جۇمىس بەرۋشىلەردەن 54,8 مىڭعا جۋىق بوس جۇمىس ورنى جاريالانعان. ونىڭ ىشىندە، ەڭ جوعارى سۇرانىس ءىرى مەگاپوليستەردە، ياعني استانا (7 مىڭ)، الماتى (5,1 مىڭ) جانە شىمكەنت (1,8 مىڭ) قالالارىندا تىركەلدى. سونداي-اق قوستاناي (4,2 مىڭ)، پاۆلودار (3,7 مىڭ)، قاراعاندى (3,6 مىڭ) جانە شىعىس قازاقستان (3,3 مىڭ) وبلىستارىندا بايقالدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
وسى ورايدا مينيسترلىكتىڭ نەگىزگى جوعارى سۇرانىسى بار باعىتتاردى ناقتىلادى. ماسەلەن، بىلىكتىلىكتى تالاپ ەتپەيتىن سالالارعا 6,4 مىڭ ادام كەرەك. سونىمەن قاتار ءبىلىم سالاسىنا - 9,9 مىڭعا جۋىق، وندىرىستە - 6,2 مىڭ، مەديتسينادا - 4,8 مىڭ، كولىك جانە لوگيستيكادا - 3,3 مىڭ، قارجى جانە ەسەپ سالاسىندا 1,6 مىڭعا تارتا مامان قاجەت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سيفرلىق تەحنولوگيالار وتاندىق ەڭبەك نارىعىنا قالاي اسەر ەتىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.