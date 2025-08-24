ەلدەگى كاسىپورىندار قانشا جەڭىل كولىك شىعاردى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدەگى كاسىپورىندار قانشا جەڭىل كولىك شىعاردى؟ بۇل سۇراققا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ 7 ايىندا 75406 جەڭىل اۆتوموبيل شىعارىلدى. 2024 -جىلعى قاڭتار- شىلدەدەگى ناتيجەلەرمەن سالىستىرعاندا ءوسىم 19 پايىز شاماسىندا، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
«قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعى» (ق ا و) مالىمەتىنشە، جالپى جەتى ايدا كاسىپورىندار 1,16 تريلليون تەڭگەگە 83259 تەحنيكا قۇراستىردى. 2024 -جىلعى قاڭتار مەن شىلدە ارالىعىندا ءوندىرىس كولەمى %16,7 ۇلعايىپ، ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى ۇلەسى 40,7 پايىزعا جەتتى.
بۇل تۇرعىدا ەلدەگى زاۋىتتار كوپتەپ شىعاراتىن كولىك ءتۇرى - جەڭىل اۆتوموبيل (75 406؛ +%19). سونىمەن قاتار 4091 (-%10,5) جۇك كولىگى مەن 1361 اۆتوبۋس (+%5,5) ، 1948 تىركەمە مەن جارتىلاي تىركەمە جانە 453 باسقا تەحنيكا ءتۇرى جاسالدى.
2025 -جىلدىڭ قاڭتارى مەن شىلدەسى ارالىعىندا شىعارىلعان كولىكتەردىڭ اراسىندا اسا تانىمال بولعان بەس برەند (ەكسپورتتى قوسقاندا): Hyundai (30 850 كولىك)، Chevrolet (16 598) ،Kia (14856) Jetour (7116) جانە Jac (5641). مودەلدەر قاتارىندا Chevrolet Cobalt (13628) ، Hyundai Tucson (11849) ، Kia Sportage (6999) ، Hyundai Elantra (4905) جانە Hyundai Mufasa (4636) باسىم.
سونىمەن قاتار، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى اقپاراتىنا قاراعاندا، 2025 -جىلعى قاڭتار- شىلدەدە اۆتوكولىك قۇرالدارىن، ترەيلەرلەر مەن تىركەمەلەردى وندىرۋگە ينۆەستيتسيالار 86,3 ميلليارد تەڭگە بولدى. بۇل 2024 -جىلعى ۇقساس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 85 پايىزعا ارتىق (46,6 ميلليارد تەڭگە) .
ايتا كەتەيىك، ەلدە ەلەكتروموبيلدەر 18 مىڭعا جۋىقتادى.