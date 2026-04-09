ەلدىڭ باسىم بولىگىندە نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى - قازگيدرومەت
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 9 - ساۋىردەگى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتالدى جۇيەلەردىڭ وتۋىمەن تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى. نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى.
ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، تۇندە باتىسىندا، سولتۇستىك-باتىسىندا كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر جاۋادى، ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا قار جاۋۋى ىقتيمال. تەك قازاقستاننىڭ شىعىسىندا اڭتيتسيكلون جوتاسى اسەر ەتىپ، جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان بولىپ، جەلدىڭ كۇشەيىپ، وڭتۇستىكتە داۋىل تۇرىپ، وڭتۇستىك-شىعىستا بۇرشاق جاۋادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، باتىسىندا، الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.