ەلدوس سمەتوۆ وليمپيادادان كەيىن العاشقى جارىسقا قاشان شىعادى
استانا. KAZINFORM - پاريج وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى، قازاقستاندىق دزيۋدوشى ەلدوس سمەتوۆ ۇلكەن سپورتقا قايتا ورالاتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى الماتى قالاسى سپورت باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- وليمپيادادان كەيىن مانسابىمدى اياقتايمىن دەپ ايتقان جوقپىن ءارى قاراي كۇرەستى جالعاستىرامىن دەگەنمىن. قازىر جاراقاتتان كەيىن قالپىنا كەلۋ كەزەڭىندەمىن. يىعىما وتا جاسالدى، ەندى تولىق جازىلۋىن كۇتىپ وتىرمىز. ەگەر ءبارى جوسپارعا ساي بولسا، جەلتوقسان ايىنان باستاپ جاتتىعۋدى باستايمىن. 2026 -جىلى جارىستارعا قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن، ءبىراق ازىرگە ناقتى قاي تۋرنيرگە جانە قاي ۋاقىتتا شىعاتىنىم بەلگىسىز، - دەدى سمەتوۆ.
سپورتشىنىڭ ايتۋىنشا، جارىستارعا قاتىسۋ جاراقاتتىڭ جاعدايىنا، جاتتىعۋ ۇدەرىسىنە جانە سپورتتىق بابىنا بايلانىستى بولادى.
ايتا كەتەيىك، ەلدوس سمەتوۆتىڭ سوڭعى رەسمي جارىسى - 2024 -جىلى پاريجدە وتكەن وليمپيادا ويىندارى. دزيۋدوشى 60 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا التىن مەدال يەلەنگەن بولاتىن.