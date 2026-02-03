ەلدەن 5,8 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتالدى
قازاقستان وڭىردەگى استىقتىڭ نەگىزگى جەتكىزۋشىلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندەگى پوزيتسياسىن ساقتاي وتىرىپ، ەكسپورتتىق الەۋەتىن نىعايتىپ، جەتكىزۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋدە.
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلعى قىركۇيەكتەن 2026 -جىلعى 31-قاڭتارعا دەيىن 5,8 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتالعان. بۇل وتكەن ماركەتينگتىك جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1 ميلليون تونناعا ارتىق (4,8 ميلليون توننا).
جەتكىزىلىمدەردىڭ نەگىزگى ءوسىمى ورتالىق جانە وڭتۇستىك ازيانىڭ ءداستۇرلى نارىقتارىنا تيەسىلى.
— وزبەكستانعا استىق ەكسپورتى %49 عا ارتىپ، 1813 مىڭ توننادان 2702 مىڭ تونناعا جەتتى. قىرعىزستانعا جەتكىزىلىم كولەمى 1,7 ەسەگە ءوسىپ، 95 مىڭ توننادان 163 مىڭ تونناعا دەيىن ۇلعايدى. اۋعانستانعا ەكسپورت 1,9 ەسەگە ارتىپ، 216 مىڭ توننادان 416 مىڭ تونناعا جەتتى، - دەلىنگەن ا ش م حابارلاماسىندا.