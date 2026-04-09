ەلدە تۋريستىك باعىتتارعا جول سالىنىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى قازاقستاندا ەلدىڭ نەگىزگى تۋريستىك ايماقتارىنا كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى اۋقىمدى جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر.
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردى رەكونسترۋكتسيالاۋ جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن قىسقارتىپ قانا قويماي، جول بويىنداعى ينفراقۇرىلىمنىڭ ساپاسىن دا جاقسارتادى: بۇل ىشكى ءتۋريزمدى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى سەرپىنى بولماق.
تۋريزمدى دامىتۋ باعىتىنداعى ماڭىزدى جوبالاردىڭ ىشىندە «بەينەۋ - سەكسەۋىل» باعىتى ەرەكشە ماڭىزعا يە، ول بولاشاقتا كاسپي تەڭىزىنە اپاراتىن جولدى اشادى. «ورتالىق - باتىس» ءدالىزى تورعاي وڭىرىندەگى تۋريستىك ايماقتاردى ەلوردامەن بايلانىستىرىپ، ساياحاتشىلار ءۇشىن جاڭا باعىتتاردى قالىپتاستىرادى. ال «وسكەمەن - راحمان قاينارى» جوباسى شىعىس قازاقستاننىڭ تۋريزم سالاسىن دامىتۋعا سەرپىن بەرەدى.
بۇدان بولەك، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردى ورتاشا جوندەۋدىڭ اۋقىمدى جوباسى اياسىندا قازاقستاننىڭ تۋريستىك ايماقتارىنا اپاراتىن ءبىرقاتار جول ۋچاسكەلەرى جاڭارتىلادى. اتاپ ايتقاندا، جاڭاوزەن - كەندىرلى، وسكەمەن - قاتونقاراعاي، كوكشەتاۋ - زەرەندى، كەگەن - قىرعىزستان شەكاراسى، قالقامان - باياناۋىل اۆتوجولدارى قامتىلادى.
سونىمەن قاتار، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تۋريستىك ايماقتارعا قولايلى قاتىناۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان 33 وڭىرلىك جوبانى ىسكە اسىرۋدا. بۇعان قوسا، «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق وبلىس اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، جول بويىنداعى سەرۆيستى دامىتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. 2026 -جىلى جول بويى سەرۆيستىڭ 50 جاڭا نىسانىن سالۋ جوسپارلانۋدا. كاسىپكەرلەردى قولداۋ ءۇشىن نىسانداردى كۇتىپ ۇستاۋ شىعىندارىنىڭ ورنىن تولتىرۋ كوزدەلگەن.
الاكول كولىنىڭ جاعالاۋىنا كولىكتىك قولجەتىمدىلىكتى جاقسارتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. وسى باعىتتا ۇزىندىعى 8,2 ك م بولاتىن «قابانباي اۋىلىنىڭ اينالماجولىن سالۋ» جوباسى ازىرلەندى، ول ەلدى مەكەندەگى ترانزيتتىك جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اتالعان بارلىق شارانىڭ ىسكە اسىرىلۋى اۆتوجول جەلىسىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ايتارلىقتاي ارتتىرىپ، ينفراقۇرىلىم ساپاسىن جاقسارتىپ، تۋريستىك وبەكتىلەرگە جەتۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى. بۇل ىشكى تۋريزمدى دامىتۋ مەن جول سالاسىنداعى كاسىپكەرلەردى قولداۋ ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر تۋعىزباق.
ايتا كەتەلىك 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ تۋريزم سالاسى نەگىزگى كورسەتكىشتەر بويىنشا تۇراقتى ءوسىم كورسەتتى. ەل ىشىندە ساياحاتتاۋشىلار سانى دا، شەتەلدەن كەلەتىن تۋريستەر اعىنى دا ارتتى.