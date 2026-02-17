ەلدە سيرەك مەتالداردى وندىرۋدە قانداي وزگەرىستەر بار
استانا. KAZINFORM - سيرەك مەتالدار بويىنشا وتاندىق ءوندىرىس اسسورتيمەنتى جاڭا ونىمدەرمەن تولىقتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءوندىرىستى ءارتاراپتاندىرۋدا الەۋەتى جوعارى باعىتتاردىڭ ءبىرى - سيرەك مەتالداردى ءوندىرۋ. قازىردە وتاندىق ءونىم ەكسپورتقا شىعارىلادى جانە الەمدىك ءىرى وندىرۋشىلەردىڭ اۆياتسيا، تەڭىز تەحنيكاسى، ەلەكترونيكا جانە ەلەكتر كولىكتەرى وندىرىسىندە قولدانىلادى. سوڭعى ەكى جىلدا وتاندىق ءوندىرىس اسسورتيمەنتى جاڭا ونىمدەرمەن تولىقتى. مىسالى، تەحنيكالىق سەلەن جانە جوعارى تازا مارگانەتس سۋلفاتىنىڭ مونوگيدراتى التەرناتيۆتى ەنەرگەتيكا سالاسىندا قولدانىلادى. ال وسى جىلى گالليي شىعاراتىن ءوندىرىس ىسكە قوسىلادى، - دەدى ە. ناعاسپايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاپونياعا ساپارى كەزىندە ERG مەن Mitsubishi Corporation اراسىندا اتالعان مەتالدى جەتكىزۋ بويىنشا وفتەيك كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى.
- سونىمەن قاتار، جىلىنا 2,4 مىڭ توننا تازارتىلعان سۋرما ءوندىرىسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا. وسىلايشا، ەلىمىز مەتاللۋرگيانىڭ midstream سەگمەنتىندەگى نەگىزگى ەلدەر قاتارىنا كىردى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى اياسىندا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ودان ءارى دامۋىن ايقىندايتىن 17 ءىرى جوبا تاڭدالدى. بۇل رەتتە مينيسترلىك 9 جوبانى قامتىپ وتىر. ولاردىڭ ەكەۋى بىلتىر ىسكە قوسىلدى. قالعان جوبالار بويىنشا جۇمىستار جالعاسىپ كەلەدى. بارلىق توعىز جوبا تولىق قۋاتقا شىققاندا ءوندىرىس كولەمى 7,3 ميللارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن جەتەدى دەپ جوسپارلانعان. بۇل يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا جانە ەكسپورت الەۋەتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ونەركاسىپ ءمينيسترى Qarmet-تەگى وزگەرىستەرگە تۇسىنىك بەردى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ