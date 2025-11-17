ەلدە قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ مۇددەسىن قورعايتىندار تىم كوپ سياقتى - ايماعامبەتوۆ
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ قۇرىلىس كودەكسىندەگى تۇيتكىلدى نورمالار قابىلدانباي جاتقانىن سىنعا الدى. بۇل تۋرالى ول Telegram-ارناسىندا جازدى.
- وكىنىشكە قاراي، قۇرىلىس كودەكسىنىڭ جوباسىنا بەرگەن ءبىزدىڭ ماڭىزدى تۇزەتۋلەرىمىزدىڭ باسىم بولىگى قابىلدانعان جوق. الدا نەبارى بىرنەشە جۇمىس توبى عانا قالدى - ۋاقىت وتە از، - دەپ جازدى دەپۋتات.
ايماعامبەتوۆ ءار ازامات ءۇشىن قاجەت ماسەلەلەردى قوزعاپ وتىرعانىن ايتتى:
- مەكتەپتەر مەن بالاباقشالار تۇرعىن ۇيلەردەن كەيىن ەمەس، بىرگە سالىنۋى ءتيىس؛
- گەولوگيالىق زەرتتەۋلەر شىنايى بولۋى كەرەك، «ساتىپ الىنعان» جالعان قورىتىندىلار ەمەس؛
- مەكتەپ پەن اۋرۋحاناعا ارنالعان جەردى قورعاۋ، ولاردىڭ ورنىنا تۇنگى كلۋب نەمەسە دۇكەن سالۋعا جول بەرمەۋ؛
- قۇرىلىسشىلاردىڭ ناقتى جاۋاپكەرشىلىگى بولۋى ءتيىس، قاعاز جۇزىندەگى جالعان مەموراندۋمدار ەمەس؛
- الەۋمەتتىك نىسانداردى قابىلداۋ كوميسسيالارىنا قوعام وكىلدەرى قاتىسۋى ءتيىس؛
- ساپاسىز قۇرىلىس ءۇشىن ناقتى جانە قاتاڭ ايىپپۇلدار مەن جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلۋى قاجەت.
- ازىرشە وسى كۇيىندە، بۇل نورمالارسىز كودەكستى قابىلداۋعا بولمايدى. زاڭ ادامداردى قورعاۋى كەرەك، قۇرىلىس كومپانيالارىن ەمەس. ەلدە قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ مۇددەسىن قورعايتىندار تىم كوپ سياقتى، - دەپ اتاپ ءوتتى اسحات ايماعامبەتوۆ.
بۇدان بۇرىن ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ جاڭا قۇرىلىس كودەكسىنىڭ جوباسىنان مەكتەپ پەن بالاباقشالارعا قاتىستى ماڭىزدى نورمالار الىنىپ قالعانىن ءمالىم ەتكەن ەدى.