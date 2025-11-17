ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:26, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلدە قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ مۇددەسىن قورعايتىندار تىم كوپ سياقتى - ايماعامبەتوۆ

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ قۇرىلىس كودەكسىندەگى تۇيتكىلدى نورمالار قابىلدانباي جاتقانىن سىنعا الدى. بۇل تۋرالى ول Telegram-ارناسىندا جازدى.

    Асхат Аймағамбетов
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/ Kazinform

    - وكىنىشكە قاراي، قۇرىلىس كودەكسىنىڭ جوباسىنا بەرگەن ءبىزدىڭ ماڭىزدى تۇزەتۋلەرىمىزدىڭ باسىم بولىگى قابىلدانعان جوق. الدا نەبارى بىرنەشە جۇمىس توبى عانا قالدى - ۋاقىت وتە از، - دەپ جازدى دەپۋتات.

    ايماعامبەتوۆ ءار ازامات ءۇشىن قاجەت ماسەلەلەردى قوزعاپ وتىرعانىن ايتتى:

    - مەكتەپتەر مەن بالاباقشالار تۇرعىن ۇيلەردەن كەيىن ەمەس، بىرگە سالىنۋى ءتيىس؛

    - گەولوگيالىق زەرتتەۋلەر شىنايى بولۋى كەرەك، «ساتىپ الىنعان» جالعان قورىتىندىلار ەمەس؛

    - مەكتەپ پەن اۋرۋحاناعا ارنالعان جەردى قورعاۋ، ولاردىڭ ورنىنا تۇنگى كلۋب نەمەسە دۇكەن سالۋعا جول بەرمەۋ؛

    - قۇرىلىسشىلاردىڭ ناقتى جاۋاپكەرشىلىگى بولۋى ءتيىس، قاعاز جۇزىندەگى جالعان مەموراندۋمدار ەمەس؛

    - الەۋمەتتىك نىسانداردى قابىلداۋ كوميسسيالارىنا قوعام وكىلدەرى قاتىسۋى ءتيىس؛

    - ساپاسىز قۇرىلىس ءۇشىن ناقتى جانە قاتاڭ ايىپپۇلدار مەن جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلۋى قاجەت.

    - ازىرشە وسى كۇيىندە، بۇل نورمالارسىز كودەكستى قابىلداۋعا بولمايدى. زاڭ ادامداردى قورعاۋى كەرەك، قۇرىلىس كومپانيالارىن ەمەس. ەلدە قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ مۇددەسىن قورعايتىندار تىم كوپ سياقتى، - دەپ اتاپ ءوتتى اسحات ايماعامبەتوۆ.

    بۇدان بۇرىن ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ جاڭا قۇرىلىس كودەكسىنىڭ جوباسىنان مەكتەپ پەن بالاباقشالارعا قاتىستى ماڭىزدى نورمالار الىنىپ قالعانىن ءمالىم ەتكەن ەدى.

