ەلدە قاي بانكنوتانى ءجيى قولدان جاسايدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك مەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر 2025 -جىلى 1122150 تەڭگەنىڭ 206 جالعان اقشا بەلگىسىن (203 بانكنوتا جانە 3 مونەتا) انىقتادى.
بۇل 2024 -جىلمەن (108 جالعان اقشا بەلگىسى) سالىستىرعاندا %90,7 عا كوپ.
- قولدان كوپ جاسالعانى - نومينالى 5000 تەڭگەلىك بانكنوتا - 174 دانا. انىقتالعان جالعان اقشالاردىڭ جالپى سانى بويىنشا ۇلەسى - %84,5. ودان كەيىنگى ورىندا نومينالى 10000 تەڭگەلىك بانكنوتا تۇر - 22 دانا (%10,7). 2000 تەڭگەلىك بانكنوتادان 6 دانا (%2,9) انىقتالسا، 20000 تەڭگەلىكتەن - 1 دانا (%0,5)، قالعان %1,4 - مونەتالار، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك حابارلاماسىندا.
ۇلتتىق بانك شىن اقشانى قولدان جاسالعان بانكنوتالاردان اجىراتۋعا كومەكتەسەتىن قاراپايىم ەرەجەلەردى ەسكە سالادى.
جالعان بانكنوتا ادەتتە جاي عانا وفسەتتىك قاعازدان جاسالادى جانە كومپيۋتەرلىك تەحنيكا مەن ءتۇرلى ءتۇستى پرينتەر قولدانىلادى.
مايدا جازۋلار بۇلدىر كەلەدى جانە بىرنەشە ەسە ۇلكەيتكەندە تانۋ مۇمكىن ەمەس.
شىنايى بانكنوتالاردى كوزبەن شولىپ قاراعاندا جانە ۇستاپ كورگەندە وڭاي انىقتاۋعا بولاتىن ءبىرقاتار قورعانىش بەلگىسى بار.
- كۇماندى، سونىڭ ىشىندە ءتۇر-ءتۇسى شىنايى اقشاعا ۇقسايتىن بانكنوتالار كەزىككەن جاعدايدا دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابار بەرگەن دۇرىس، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك ۇلتتىق بانك دوللار باعامىنىڭ السىرەۋ سەبەبىن تۇسىندىرگەن ەدى.