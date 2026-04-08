ەلدە قانشا جەكە كاسىپكەر بار
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 1795,6 مىڭ جەكە كاسىپكەر تىركەلگەن، بۇل وتكەن جىلدىڭ ءتيىستى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1,1 پايىز كەم (1814,2 مىڭ).
ولاردىڭ 1732,8 مىڭى - جۇمىس ىستەپ تۇرعاندار (جالپى ساننان 96,5 پايىز).
سالالار بويىنشا دارا كاسىپكەرلەر سانى كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا سالاسىندا ەڭ كوپ تىركەلگەن — 667 مىڭ بىرلىك (37,1 پايىز)، سونداي-اق باسقا قىزمەت كورسەتۋ - 258,2 مىڭ جانە اۋىل شارۋاشىلىعىندا سالاسىندا - 249 مىڭ بىرلىك. دارا كاسىپكەرلەر سانى مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىندا ەڭ از - بارلىعى 151 بىرلىك.
دارا كاسىپكەرلەردىڭ نەگىزگى بولىگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا شوعىرلانعان - 35,5 پايىز. دارا كاسىپكەرلەردىڭ كوپشىلىگى الماتى مەن استانا قالالارىندا تىركەلگەن: تيىسىنشە 288,7 مىڭ جانە 204,3 مىڭ. ۇشتىكتى 196,2 مىڭ دارا كاسىپكەرى تىركەلگەن تۇركىستان وبلىسى تۇيىندەيدى. دارا كاسىپكەرلەردىڭ ەڭ از سانى ۇلىتاۋ وبلىسىندا - 16,1 مىڭ بىرلىك.
بارلىق تىركەلگەن دارا كاسىپكەرلەردىڭ 39,1 پايىز يەسى 35 جاسقا دەيىنگى تۇلعالار. سونىمەن قاتار، جەكە كاسىپكەرلىكپەن اينالىساتىن ايەلدەردىڭ ۇلەسى - 50,4 پايىز.
