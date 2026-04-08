    15:59, 08 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەلدە قانشا جەكە كاسىپكەر بار

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 1795,6 مىڭ جەكە كاسىپكەر تىركەلگەن، بۇل وتكەن جىلدىڭ ءتيىستى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1,1 پايىز كەم (1814,2 مىڭ).

    Фото: Pexels

    ولاردىڭ 1732,8 مىڭى - جۇمىس ىستەپ تۇرعاندار (جالپى ساننان 96,5 پايىز).

    سالالار بويىنشا دارا كاسىپكەرلەر سانى كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا سالاسىندا ەڭ كوپ تىركەلگەن — 667 مىڭ بىرلىك (37,1 پايىز)، سونداي-اق باسقا قىزمەت كورسەتۋ - 258,2 مىڭ جانە اۋىل شارۋاشىلىعىندا سالاسىندا - 249 مىڭ بىرلىك. دارا كاسىپكەرلەر سانى مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىندا ەڭ از - بارلىعى 151 بىرلىك.

    دارا كاسىپكەرلەردىڭ نەگىزگى بولىگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا شوعىرلانعان - 35,5 پايىز. دارا كاسىپكەرلەردىڭ كوپشىلىگى الماتى مەن استانا قالالارىندا تىركەلگەن: تيىسىنشە 288,7 مىڭ جانە 204,3 مىڭ. ۇشتىكتى 196,2 مىڭ دارا كاسىپكەرى تىركەلگەن تۇركىستان وبلىسى تۇيىندەيدى. دارا كاسىپكەرلەردىڭ ەڭ از سانى ۇلىتاۋ وبلىسىندا - 16,1 مىڭ بىرلىك.

    بارلىق تىركەلگەن دارا كاسىپكەرلەردىڭ 39,1 پايىز يەسى 35 جاسقا دەيىنگى تۇلعالار. سونىمەن قاتار، جەكە كاسىپكەرلىكپەن اينالىساتىن ايەلدەردىڭ ۇلەسى - 50,4 پايىز.

    ايتا كەتەلىك جەكە كاسىپكەرلەر ءۇشىن وڭايلاتىلعان سالىق رەجيمى قالاي وزگەرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
