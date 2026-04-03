ەلدە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە لازەرلىك تەحنولوگيالار قولدانىلا باستادى
استانا. KAZINFORM - استانا - قاراعاندى - الماتى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولىندا تومەن قارقىندى لازەرلىك جارىقتاندىرۋ جۇيەسىن ورناتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
اتالعان جۇيە قازاقستاندا العاش رەت قولدانىلىپ وتىر جانە قاراعاندى - بالقاش باعىتى بويىنشا 7 اركاعا 11 لازەرلىك قۇرىلعى ورناتىلدى.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - بوران، تۇمان جانە كورىنۋ ناشارلاعان جاعدايدا جۇرگىزۋشىلەردىڭ جولدى باعدارلاۋىن جاقسارتۋ، رولدە قالعىپ كەتۋ قاۋپىن تومەندەتۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ.
ءى ءى م جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا، جىلدامدىق رەجيمىن بۇزباۋعا جانە شارشاعان كۇيدە كولىك باسقارماۋعا شاقىرادى. جولداعى قاۋىپسىزدىك - ءاربىر قاتىسۋشىنىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى.
ايتا كەتەلىك مارات قوجايەۆ جول ەرەجەسىن جيى بۇزاتىندارعا جازانىڭ باسقا ءتۇرىن قولدانۋدى ۇسىنعان ەدى.