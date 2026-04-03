    17:28, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەلدە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە لازەرلىك تەحنولوگيالار قولدانىلا باستادى

    استانا. KAZINFORM - استانا - قاراعاندى - الماتى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولىندا تومەن قارقىندى لازەرلىك جارىقتاندىرۋ جۇيەسىن ورناتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.

    лазерная система на дороге
    Кадр из видео МВД

    اتالعان جۇيە قازاقستاندا العاش رەت قولدانىلىپ وتىر جانە قاراعاندى - بالقاش باعىتى بويىنشا 7 اركاعا 11 لازەرلىك قۇرىلعى ورناتىلدى.

    جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - بوران، تۇمان جانە كورىنۋ ناشارلاعان جاعدايدا جۇرگىزۋشىلەردىڭ جولدى باعدارلاۋىن جاقسارتۋ، رولدە قالعىپ كەتۋ قاۋپىن تومەندەتۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ.

    ءى ءى م جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا، جىلدامدىق رەجيمىن بۇزباۋعا جانە شارشاعان كۇيدە كولىك باسقارماۋعا شاقىرادى. جولداعى قاۋىپسىزدىك - ءاربىر قاتىسۋشىنىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى.

    ايتا كەتەلىك مارات قوجايەۆ جول ەرەجەسىن جيى بۇزاتىندارعا جازانىڭ باسقا ءتۇرىن قولدانۋدى ۇسىنعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
