    ەلدە دروپپەرلىككە قاتىستى قىلمىستىق ىستەر سانى ايتارلىقتاي وسكەن

    استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستاندا دروپپەرلىككە بايلانىستى 393 قىلمىستىق ءىس تىركەلدى. بۇل تۋرالى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرادىل احمەتوۆ ءمالىم ەتتى.

    Более 400 переводов на свою карту получила дроппер от сбыта наркотиков
    Фото: Polisia.kz

    بۇل وتكەن جىلدىڭ 53 ىسىمەن سالىستىرعاندا شامامەن 7 ەسەگە ارتىق.

    - وتكەن جىلى دروپپەرلىككە قاتىستى 53 قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن بولاتىن. بۇل نورما ەنگەندە قۇقىقتىق پراكتيكا ازىرلەنىپ، تاجىريبە جيناقتالدى. ال بيىل مەحانيزم تولىق جۇمىس ىستەي باستادى، - دەدى ول.

    سونىمەن قاتار، ق ر ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بەكبولات مولدابەكوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇل ماسەلەگە جىلدام ارەكەت ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - بارلىق جۇمىس توپتارى تەز ارەكەت ەتتى. ءبىز ماسەلەنى زەرتتەپ، ۇلكەن دەرەكتەردى تالدادىق. حالىقتى الاڭداتاتىن كەمشىلىكتەردى قارادىق: كريمينالدىق باپتاردىڭ بولماۋى نەمەسە قابىلدانعان شارالاردىڭ جەڭىل بولۋى سياقتى. ءقازىر دروپپەرلىككە قاتىستى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك بار. بۇل بولاشاقتا ادامداردىڭ مۇنداي ارەكەتكە بارماۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى بەكبولات مولدابەكوۆ.

    ەسكە سالا كەتەيىك، الاياقتىق جولمەن الىنعان قاراجاتتى دروپپەر ارقىلى اينالىمعا شىعارۋ سحەماسى اشكەرەلەندى.

