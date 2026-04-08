ەلدە دروپپەرلىككە قاتىستى قىلمىستىق ىستەر سانى ايتارلىقتاي وسكەن
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستاندا دروپپەرلىككە بايلانىستى 393 قىلمىستىق ءىس تىركەلدى. بۇل تۋرالى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرادىل احمەتوۆ ءمالىم ەتتى.
بۇل وتكەن جىلدىڭ 53 ىسىمەن سالىستىرعاندا شامامەن 7 ەسەگە ارتىق.
- وتكەن جىلى دروپپەرلىككە قاتىستى 53 قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن بولاتىن. بۇل نورما ەنگەندە قۇقىقتىق پراكتيكا ازىرلەنىپ، تاجىريبە جيناقتالدى. ال بيىل مەحانيزم تولىق جۇمىس ىستەي باستادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ق ر ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بەكبولات مولدابەكوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇل ماسەلەگە جىلدام ارەكەت ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بارلىق جۇمىس توپتارى تەز ارەكەت ەتتى. ءبىز ماسەلەنى زەرتتەپ، ۇلكەن دەرەكتەردى تالدادىق. حالىقتى الاڭداتاتىن كەمشىلىكتەردى قارادىق: كريمينالدىق باپتاردىڭ بولماۋى نەمەسە قابىلدانعان شارالاردىڭ جەڭىل بولۋى سياقتى. ءقازىر دروپپەرلىككە قاتىستى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك بار. بۇل بولاشاقتا ادامداردىڭ مۇنداي ارەكەتكە بارماۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى بەكبولات مولدابەكوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، الاياقتىق جولمەن الىنعان قاراجاتتى دروپپەر ارقىلى اينالىمعا شىعارۋ سحەماسى اشكەرەلەندى.