ەلدە بۇرالقى يتتەردىڭ سانى قالاي رەتتەلمەك
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەدىل جاڭبىرشين جانۋارلارعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ جونىندەگى زاڭ جوباسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- پارلامەنت دەپۋتاتتارى جىلىنا ەكى رەت وڭىرلەردى ارالاپ، جەرگىلىكتى پروبلەمالارمەن تانىسادى. سونىمەن قاتار، سايلاۋشىلاردان حاتتار كەلىپ جاتادى. بۇل رەتتە، كوتەرىلگەن ماسەلەلەردى سارالاي كەلە، بۇرالقى يتتەردىڭ ادامداردى قابۋى وقيعالارىنىڭ جيىلەگەنى بايقالدى. بىزگە بەرگەن ارنايى رەسمي مالىمەتكە توقتالسام، ءبىر جىلدا ءيت قاۋىپ العان ادام سانى 38 مىڭ ەكەن، ءبىر كۇندە ورتا ەسەپپەن 100-103 ادامدى ءيت تالايدى. ونى ينتەرنەت جەلىلەرىندە دە، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا دا كورىپ وتىرمىز. وسىنداي جيىلەپ كەتكەن ماسەلەلەرگە بايلانىستى بىزگە سونداي سۇرانىستار ءتۇستى، - دەدى ە. جاڭبىرشين.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ماسەلەگە قاتىستى دەپۋتاتتار ءتيىستى زاڭ جوباسىن دايىندادى. ول جەردەگى نەگىزگى ماسەلە - ءيت ۇستايتىن ادامداردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ.
ەكىنشىدەن، بۇرالقى يتتەردى ۇستاعاننان كەيىن، قازىرگى قولدانىستاعى زاڭعا سايكەس قايتادان جىبەرىپ قويماۋ ۇسىنىسى ەسكەرىلگەن. بۇل تۇرعىدا ولاردى ەشكىم كەلىپ الىپ كەتپەسە، ەۆتانازيا جاساۋ پىسىقتالىپ جاتىر.
- وسىنداي نورمانى قابىلداپ، بۇرالقى يتتەردىڭ سانىن رەتتەۋىمىز كەرەك. كوپ ەلدەر ەۆتانازياعا بارعان - فرانسيا، ا ق ش، جاپونيا سياقتى دامىعان مەملەكەتتەر. بىزدەگى جانۋارلاردى قورعاۋشىلار «سىزدەر دۇرىس جاساپ جاتقان جوقسىزدار» دەپ ايتىپ جاتادى. ول - الەمدىك پراكتيكا، ءبىز اسپاننان العان جوقپىز. قازىرگى قولدانىستاعى زاڭنىڭ وزىندە ۇلكەن جەمقورلىق قاۋپى بار، ياعني ۆاكسينا، ستەريليزاتسيا سالماۋى مۇمكىن. ءتىپتى، ءيتتى ۇستاماۋى دا ىقتيمال. «ءيتتى ۇستادىق، وعان وسىنداي مانيپۋلياتسيالار جاسادىق» دەپ، بيۋدجەتتىك اقشانىڭ كەتىپ قالۋ قاۋپى دە وتە جوعارى. سوندىقتان يەسى جوق ءيتتى 15 كۇن ۋاقىتشا پۋنكتەردە ۇستايىق دەگەن ۇسىنىستى ايتتىق. ونى الىپ كەتۋگە رۇقسات بەرىلەدى. ەگەر كوشەدە 20 بۇرالقى ءيت ۇستالسا، ۋاقىتشا پۋنكتىگە جەتكىزىلەدى. ول جەردە باقىلاۋعا، تىزىمگە الىنادى. بۇل يتتەر وتە قاباعان بولسا نەمەسە قۇتىرما اۋرۋىنا شالدىقسا، ەۆتانازيا جاساۋ كەرەك. ال ونداي سيمپتومدار بايقالماسا، وندا 15 كۇن ۇستايمىز، زاڭنىڭ نەگىزىگى كونسەپتسياسى سونداي، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، 15 كۇن ءىشىندى جەكە ادام نەمەسە جانۋارلاردى قورعاۋشى ۇيىمدار كەلىپ، الىپ كەتۋلەرىنە بولادى. ولار وزدەرىنە اسىراۋعا الا الادى. ءبىراق، الىپ كەتەردىڭ الدىندا ستەريليزاتسيا، ۆاكسيناتسيا جانە چيپ سالدىرۋى كەرەك. بۇل تۇرعىدا كىمنىڭ اتىنا تىركەلگەنى ايقىندالادى. ال ونى ەشكىم الىپ كەتپەسە، وندا 15 كۇننەن كەيىن ەۆتانازيا بولادى.
- دەگەنمەن، جۇمىس توبىندا قاراستىرۋ بارىسىندا دەپۋتاتتار 15 كۇن كوپ ەكەنىن ايتتى. سەبەبى بيۋدجەتتىڭ قارجىسى كوپ كەتەدى، سوندىقتان ونى 5 كۇنگە دەيىن ازايتامىز دەپ نورما بەردى. ول نورما قابىلداندى. ەكىنشى ماسەلە - ەگەر ول ءيتتىڭ قوجايىنى بولسا، ونى 60 كۇندەي ۇستايمىز، ول ازاماتتىق قودەكستە قارالعان. ءيت قاشىپ كەتۋى مۇمكىن نەمەسە يەسى اۋرىپ قالۋى مۇمكىن نەمەسە ءىس ساپارعا كەتىپ قالۋى ىقتيمال. ول كەزدە ءيتتىڭ يەسى بار ەكەنىن چيپتەن كورىگە بولادى. وعان ءيتىن الىپ كەتۋى ءۇشىن حابارلاما جىبەرىلەدى. وسىنداي گۋماندى تەتىكتەردى زاڭعا ەڭگىزدىك. ءيتتىڭ سانىن رەتتەمەسەك، الداعى ۋاقىتتا ۇلكەن پروبلەما بولادى، - دەدى ەدىل جاڭبىرشين.
ەسكە سالساق. بىلتىر ون ايدا 44 مىڭ ادامدى ءيت قاپقانى بەلگىلى بولدى.
2025 -جىلدىڭ باسىندا دەپۋتات بۇرالقى يتتەردى ەۆتانازيا ادىسىمەن ۇيىقتاتۋ نورماسىن ۇسىندى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ