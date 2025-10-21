ەلدە استىق تاسىمالداۋ كولەمى 40 پايىزعا ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى توعىز ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا استىق جۇكتەرىن تاسىمالداۋ كولەمى 9,5 ميلليون توننا بولدى. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 40 پايىزعا ارتىق (2024-جىلى - 6,8 ميلليون توننا).
جالپى كولەمنىڭ 7,3 ميلليون تونناسى ەكسپورتقا جونەلتىلدى (43 پايىز)، ال 2,2 ميلليون تونناسى ىشكى باعىتتار بويىنشا تاسىمالداندى (33 پايىز). بارلىق نەگىزگى باعىتتا تۇراقتى وڭ ديناميكا بايقالادى.
اتاپ ايتقاندا، 2,2 ميلليون توننا جەمشوپ تاسىمالداندى. كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 4,6 ەسە ارتىق. بۇل وڭدەۋ سالاسىنىڭ دامۋىن جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى تاۋارلار ءوندىرىسىنىڭ ىلگەرىلەۋىن كورسەتەدى.
ورتالىق ازيا ەلدەرىنە (وزبەكستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، قىرعىزستان) تاسىمالداۋ كولەمى 34 پايىزعا ارتتى. اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارى ارقىلى يران باعىتىنا تاسىمالداۋ قايتا جاندانىپ، 3,3 ەسە ءوسىپ، 0,7 ميلليون توننا بولدى. اۋعانستانعا جەتكىزۋ كولەمى 40 پايىزعا ءوسىپ، 179 مىڭ تونناعا جەتتى.
ەكسپورتتىڭ وزگە باعىتتارى بويىنشا دا ايتارلىقتاي ءوسىم بايقالادى:
• رەسەي - 4,2 ەسە (1,7 ميلليون توننا)؛
• ازەربايجان - 108 ەسە (542 مىڭ توننا)؛
• بالتىق ەلدەرىنىڭ پورتتارى - 14 ەسە (606 مىڭ توننا)؛
• رەسەيدىڭ بالتىق ەلدەرىندەگى پورتتارى - 2,4 ەسە (132 مىڭ توننا)؛
• قارا تەڭىز پورتتارى - 1,4 ەسە (256 مىڭ توننا).
قازاقستان سونداي-اق جاڭا ەكسپورتتىق باعىتتاردى اشتى. ولاردىڭ قاتارىندا افريكا ەلدەرى (ماروككو، الجير)، ۆەتنام جانە ەۋروپالىق وداق مەملەكەتتەرى بار.
استىق جۇكتەرىن تاسىمالداۋ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ جانە ماسەلەلەردى جەدەل شەشۋ ءۇشىن كولىك مينيسترلىگىنە قاراستى جەدەل شتاب جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ قۇرامىنا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ، مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ، «ق ت ج» ۇ ك» ا ق، «KTZ Express»، «استىق ترانس»، «پرودكورپوراتسيا» ۇ ك، قازاقستان استىق وداعى، سونداي-اق اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارىنىڭ وكىلدەرى كىرەدى.
ايتا كەتەلىك ەلدە 26,3 ميلليون توننا استىق باستىرىلعان ەدى.