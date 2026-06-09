ەلدە مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتۋدىڭ جول كارتاسى ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بىلتىر قازاقستاننىڭ اۋرۋحانالارىنا 80 مىڭ شەتەلدىك ەمدەلۋگە كەلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- تۋريزم سالاسىنىڭ وسۋىنە سەرپىن بەرەتىن پەرسپەكتيۆالى باعىتتاردىڭ ءبىرى - مەديتسينالىق تۋريزم. قازاقستاننىڭ باستى ارتىقشىلىعى - كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ جوعارى ساپاسى مەن قولجەتىمدى قۇنىنىڭ ۇيلەسۋى. وتكەن جىلى قازاقستان شامامەن 80 مىڭ شەتەلدىك پاتسيەنتتى قابىلدادى،- دەدى ە. مىرزابوسىنوۆ.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، وتاندىق 10 مەديتسينالىق ۇيىم حالىقارالىق JCI اككرەديتاتسياسىن العان.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان مەديتسينالىق ءتۋريزمدى دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسى ازىرلەنىپ جاتىر،-دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن تۋريزم سالاسىندا 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتىلعانىن جازعان ەدىك.