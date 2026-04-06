ەل وڭىرلەرىندە پاتەر ساتىپ الۋ نەمەسە ساتۋدا ريەلتور قىزمەتى قانشا تۇرادى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - بۇگىندە پاتەر ساتىپ الۋ نەمەسە ساتۋ كەزىندە ريەلتور كومەگىنە جۇگىنۋ قالىپتى جاعدايعا اينالدى. ەلىمىزدىڭ قالالارىندا بۇل قىزمەتتىڭ قۇنى ءارتۇرلى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى وڭىرلەردەگى باعانى سالىستىردى.
قىزمەتتىڭ قۇنىنا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتەدى: ەڭ الدىمەن وڭىردەگى تۇرعىنداردىڭ تابىس دەڭگەيى، نارىقتاعى جاعداي، سونداي-اق اگەنتتىكتىڭ بەدەلى مەن ريەلتوردىڭ تاجىريبەسى ماڭىزدى ءرول اتقارادى. سوندىقتان ءبىر قالادا قىزمەت قۇنى 300 مىڭ تەڭگەدەن باستالسا، باسقا وڭىرلەردە ول 500-600 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى، ەگەر پاتەر قۇنى 20 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، ەرەكشە نەمەسە قىمبات باسپانا بولسا، وندا ريەلتوردىڭ كوميسسياسى مۇلىك باعاسىنىڭ بەلگىلى ءبىر پايىزىنا بايلانىستى ەسەپتەلەدى.
ماسەلەن، استانا قالاسىندا پاتەر ساتىپ الۋ نەمەسە ساتۋ كەزىندە ريەلتور قىزمەتى كوبىنە 1-3 پايىز ارالىعىندا نەمەسە تۇراقتى باعا - 300-450 مىڭ تەڭگە مولشەرىندە بەلگىلەنگەن. ال قىمبات تۇرعىن ءۇي سەگمەنتىندە كوميسسيا 2-5 پايىز دەيىن ءوسۋى مۇمكىن.
اتىراۋ، الماتى مەن پەتروپاۆلدا دا ورتاشا باعا ۇقساس - شامامەن 500 مىڭ تەڭگە نەمەسە 1-5 پايىز ارالىعىندا.
باسقا وڭىرلەردە: تۇركىستان، شىمكەنت، سەمەي، وسكەمەن، قوستاناي، كوكشەتاۋ، تاراز، قاراعاندىدا ريەلتور كورسەتكەن قىزمەتى ءۇشىن ورتاشا ەسەپپەن 300 مىڭ تەڭگە الادى.
تالدىقورعاندا قىزمەت قۇنى 250 مىڭ تەڭگەدەن باستالسا، پاۆلوداردا ەڭ تومەنگى باعا 350 مىڭ تەڭگە شاماسىندا.
كەيبىر قالالاردا ريەلتوردىڭ قىزمەت اقىسى مۇلىكتىڭ باعاسىنا قاراي ەسەپتەلەدى. مىسالى، اقتوبەدە قۇنى 15 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى پاتەرلەر ءۇشىن شامامەن 150 مىڭ تەڭگە الىنسا، ودان قىمبات باسپانالارعا باعا 2 پايىز شاماسىندا بەلگىلەنەدى. شىمكەنتتە كوبىنە ساتىپ الۋشى مەن ساتۋشىنىڭ ءارقايسىسىنان 1 پايىز الىنادى، ال كۇردەلى مامىلەلەردە بۇل كورسەتكىش 2-6 پايىز دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
ورالدا پاتەردى ساتۋعا كومەكتەسكەنى ءۇشىن ريەلتورلار ەڭ كەمىندە 200-300 مىڭ تەڭگە الادى.
قىمبات باسپانالارعا بولەك تاريف قولدانىلادى - مۇنداي جاعدايدا كوميسسيا پاتەر قۇنىنىڭ شامامەن 1-3 پايىز قۇرايدى.
ال قىزىلوردادا قۇنى 20 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى ۇيلەرگە شامامەن 200 مىڭ تەڭگە الىنسا، ودان قىمبات نىساندار بويىنشا مۇلىكتى ساتىپ الۋشىدان 1 پايىز كولەمىندە كوميسسيا ۇستالادى.
پاتەردى جالداۋ نارىعى
جالداۋ نارىعىندا دا كوميسسيا ءارتۇرلى. كوپ جاعدايدا ريەلتورلار ءبىر ايلىق جالداۋ قۇنىنىڭ 50-100 پايىز دەيىن نەمەسە 10-30 پايىز ارالىعىندا اقى الادى. مىسالى، تارازدا بۇل كورسەتكىش 10 پايىز بولسا، استانادا 20 پايىز باستالادى، اقتاۋدا - 15 پايىز، باسقا قالالاردا كوبىنە ءبىر ايلىق جالداۋ اقىسىنا تەڭ كەلەدى.
يپوتەكالىق بروكەرلەردىڭ قىزمەتى قازاقستاندا ءالى تولىق دامىماعان، ءتىپتى كەي وڭىرلەردە مۇلدە جوق دەۋگە بولادى. قوستانايدا مامان قىزمەتى 150-450 مىڭ تەڭگەگە باعالانعان. ال، ادەتتە ولاردىڭ قىزمەت اقىسى نەسيە سوماسىنىڭ 0,5-1 پايىز مولشەرىندە نەمەسە 50-200 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا بەلگىلەنەدى. كەي جاعدايلاردا بۇل قىزمەتتى بانك مەنەدجەرلەرى كورسەتەدى نەمەسە بروكەرلەرگە بانكتەر مەن اگەنتتىكتەر تولەيدى.
جالپى العاندا، قازاقستاندا ريەلتورلىق قىزمەتتىڭ قۇنى كەلىسىمگە بايلانىستى قالىپتاسادى جانە ناقتى ءبىر ستاندارت جوق. سوندىقتان مامىلە جاساماس بۇرىن قىزمەتتىڭ شارتتارىن، باعاسىن جانە ريەلتوردىڭ قانداي جۇمىس اتقاراتىنىن الدىن الا ناقتىلاپ العان ءجون. بۇل ارتىق شىعىننان ساقتانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.