ەل وڭىرلەرىندە اشىلاتىن جاڭا كازينولارعا قازاقستان ازاماتتارى كىرە المايدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ باسقا دا وڭىرلەرىندە اشىلاتىن جاڭا كازينولارعا تەك شەتەل ازاماتتارىنىڭ كىرۋىنە رۇقسات ەتىلەدى. بۇل تۋرالى ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەرىك جاراسبايەۆ ءمالىم ەتتى
بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر ەل وڭىرلەرىندە ويىن بيزنەسىن ورنالاستىرۋعا رۇقسات ەتىلەتىن اۋماقتاردىڭ تىزبەسىن كەڭەيتۋ نورماسىنا قاتىستى سۇراق قويدى. «بۇگىن سەناتتا ماقۇلدانعان زاڭ اياسىندا بىرنەشە وڭىردە اشىلاتىن كازينولارعا تەك شەتەل ازاماتتارىنىڭ كىرۋىنە رۇقسات ەتىلگەن. وسى ورايدا بۇل كازينولارعا قازاقستان ازاماتتارىن وتكىزبەۋدى كىمدەر باقىلايدى؟»، - دەپ سۇرادى جۋرناليستەر.
ءوز كەزەگىندە ۆيتسە-مينيستر جاڭادان اشىلاتىن كازينو ورتالىقتارىنىڭ وزدەرىنە جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەتىنىن ايتتى.
- جالپى، قازىردىڭ وزىندە كازينوعا كىرۋ ءۇشىن ادامداردان مىندەتتى تۇردە قۇجاتتار (جەكە كۋالىك نەمەسە ءتولقۇجات) سۇرايدى. وسى ارقىلى بازا بورىشكەرلەر مەن لۋدومانداردى انىقتايدى. ءدال سونداي نورمانى جاڭادان اشىلاتىن كازينولارعا ەنگىزەمىز. بۇل تۇرعىدا شەتەل نەمەسە قازاقستان ازاماتتارىن انىقتاۋ تەتىگى بولادى، ياعني ەل ازاماتتارىنا جاڭا كازينولارعا كىرۋگە تىيىم سالىنادى. ەلەكتروندى جۇيە كومەگىمەن بۇل تەكسەرۋلەردى كازينونىڭ ءوزى ىسكە اسىرادى، - دەدى سەرىك جاراسبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كازينوعا زاڭسىز كىرۋگە تالپىنعاندارعا قوماقتى سومادا ايىپپۇل سالىنادى. ال ەگەر كازينونىڭ ءوزى زاڭسىز ارەكەتتەر جاساسا، وندا ليتسەنزياسى قايتارىلادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۋريستىك سالانى جانە بالالار سپورتىن قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
زاڭمەن ەلىمىزدىڭ ويىن بيزنەسىن ورنالاستىرۋعا رۇقسات ەتىلەتىن اۋماقتاردىڭ تىزبەسى كەڭەيتىلەدى. بۇرىنعى قاپشاعاي، بۋرابايدان بولەك، ەندى ماڭعىستاۋ، جەتىسۋ، الماتى جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ تۋريستىك ماڭىزى بار ايماقتارىندا جاڭا ويىن زونالارىنىڭ قۇرىلۋى وڭىرلەرگە ينۆەستورلار مەن شەتەلدىك ساياحاتشىلاردى تارتۋدىڭ قوسىمشا تەتىگىنە اينالادى. بۇل رەتتە زاڭدا ماڭىزدى الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق توسقاۋىل قويىلعان: جاڭادان بەلگىلەنگەن اۋماقتارداعى ويىن مەكەمەلەرىنە تەك شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ كىرۋىنە رۇقسات بەرىلەدى.