ەلگە كەلۋشىلەر سانى ارتتى: ەڭ كوپ قونىستانعان وڭىرلەر بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەك ايلارى ارالىعىندا قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن 16,1 مىڭ ادام قونىس اۋداردى. بۇل - ەلدەن كوشىپ كەتكەندەردىڭ سانىنان الدەقايدا كوپ، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، وسى كەزەڭدە 5,9 مىڭ ادام ەلدەن كەتكەن، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 41,4 پايىزعا از. ناتيجەسىندە كوشى-قون بالانسى وڭ قالىپتا - 10,2 مىڭ ادام.
كوشى-قوننىڭ نەگىزگى بولىگى ت م د ەلدەرىمەن جۇرەدى: كەلگەندەردىڭ 82,7 پايىز، ال كەتكەندەردىڭ 73,2 پايىز - وسى ەلدەردىڭ ازاماتتارى. ال باسقا مەملەكەتتەردىڭ ىشىندە قازاقستانعا كوبىنە قىتاي، موڭعوليا جانە تۇركيا ازاماتتارى كوشىپ كەلەدى.
كەلۋشىلەردىڭ كوبى الماتى وبلىسىنا (4,4 مىڭ ادام)، الماتى قالاسىنا (2,6 مىڭ)، ماڭعىستاۋ وبلىسىنا (2,3 مىڭ) جانە استاناعا (1 مىڭ) تۇراقتاعان.
ەل ىشىندە قونىس اۋدارۋشىلار سانى دا ارتقان - وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 22,8 پايىزعا كوپ. ءوڭىرارالىق كوشى-قون بويىنشا ەڭ كوپ ادام كەلگەن وڭىرلەر:
استانا - 67,2 مىڭ ادام
الماتى - 27,8 مىڭ ادام
شىمكەنت - 13 مىڭ ادام
الماتى وبلىسى - 8 مىڭ ادام
بۇدان بۇرىن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ ناقتى سانىن اتادى.