ەل حالقى ەتنوتۋريزمگە كوپ كوڭىل بولە باستادى - نىسانبايەۆ
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتارعا 3,7 ميلليون ادام باردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ەكوتۋريزمدى دامىتۋ - مينيسترلىك جۇمىسىنىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. ازاماتتار مەن تۋريستەردىڭ ەلىمىزدىڭ تابيعي اۋماقتارىنا قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. ەگەر 2024-جىلى ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتارعا 2,8 ميلليون ادام كەلسە، 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش 3,7 ميلليون ادامدى قۇرادى. ءوسىم شامامەن 900 مىڭ كەلۋشىنى قۇرادى. بۇل حالىقتىڭ تابيعات اياسىنداعى دەمالىستى، جاياۋ مارشرۋتتاردى جانە ەتنوتۋريزمدى ءجيى تاڭداي باستاعانىن كورسەتەدى. نەگىزگى الەۋەت ۇلتتىق پاركتەردە شوعىرلانعان. بۇگىندە ولاردىڭ اۋماعىندا 179 تۋريستىك مارشرۋت جانە 42 ەكولوگيالىق سوقپاق جۇمىس ىستەيدى،- دەدى ە. نىسانبايەۆ.
وسى ورايدا ول ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار تۋرالى زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنىن ەسكە سالدى. اتالعان اۋماقتاردىڭ جەرلەرىن، تۋريستىك وبەكتىلەرگە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى جوبالاۋ، سالۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن ولاردى بوسالقى جەرلەرگە اۋىستىرماي، بەرۋگە مۇمكىندىك جاسايتىن نورما قولدانىسقا ەنگىزىلدى.
- بيىل اقپان ايىندا ۋچاسكەلەردى ۇزاق مەرزىمدى پايدالانۋعا بەرۋگە ارنالعان ۇلگىلىك شارت بەكىتىلدى. مينيسترلىك قاراماعىنداعى بارلىق 13 ۇلتتىق پارك بويىنشا حالىقارالىق تاجىريبەنى ەسكەرە وتىرىپ، ەكوتۋريزمدى دامىتۋ تۇجىرىمدامالارى ازىرلەنىپ، باس جوسپارلار بەكىتىلدى. ءبىرقاتار پارك بويىنشا قۇجاتتار جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ەسكەرە وتىرىپ تۇزەتىلگەن. تۋريستەرگە قولايلى جاعداي جاساۋ جانە جۇمىستىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن سالانى سيفرلاندىرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن 6 ۇلتتىق پاركتە 14 باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتى اۆتوماتتاندىرىلدى. تاعى 11 پۋنكت بويىنشا جۇمىس وسى جىلى جالعاسادى. ولاردىڭ جۇمىسىنا مونيتورينگ پەن باقىلاۋ ۇلتتىق پاركتەردىڭ باس كەڭسەلەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى جانە ورمان شارۋاشىلىعى كوميتەتىندە قايتالانادى،-دەدى مينيستر.
سونىمەن بىرگە، بارلىق ۇلتتىق پاركتەر بانك سەرۆيستەرى ارقىلى ونلاين تولەمگە قوسىلعان.
بۇعان دەيىن تۋريزم سالاسىندا 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتىلعانىن جازعان ەدىك.