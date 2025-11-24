ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاعاندارعا قانداي جازا قولدانىلادى - دەپۋتات جاۋابى
استانا. KAZINFORM — ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاعاندارعا اكىمشىلىك جازا قولدانىلادى. بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدەگى تىكەلەي ەفيردە ءماجىلىس دەپۋتاتى ەدىل جاڭبىرشين ءمالىم ەتتى.
- بىرىنشىدەن، ل گ ب ت وكىلدەرىنە، ولاردىڭ وسى قوعامدا ءومىر سۇرۋىنە قازاقستان زاڭى تىيىم سالمايدى. ەشكىمدى تۇرمەگە جاپپايدى، ايىپپۇل سالمايدى، ياعني ول - اركىمنىڭ جەكە تاڭداۋى. ءبىراق، سونىڭ وكىلى رەتىندە قوعامدا ناسيحات جۇرگىزىپ، ءارتۇرلى سەمينار مەن كۋرستار، اكسيالار، ميتينگىلەر وتكىزىپ، الەۋمەتتىك جەلى مەن ب ا ق- تا سونىڭ سيمۆوليكالارى جانە ل گ ب ت ناسيحاتتالسا، بۇعان زاڭمەن تىيىم سالىنادى.
تاعى ءبىر ماسەلە - جاناما جارنامالار بار. ارنايى ويىنشىقتاردى دايىندايتىن، كينولار مەن مۋلتفيلمدەردى، دەرەكتى فيلمدەردى تۇسىرەتىن، سونداي-اق سيمۆولداردى پايدالانۋ سەكىلدى وزدەرىنىڭ ءىس- ارەكەتتەرىن جارنامالايتىن توپتار بار. ەندى، بۇعان تىيىم سالىندى. قايتالاپ ايتامىن، ل گ ب ت- نىڭ جەكە وكىلىنىڭ قارا باسىنا قاتىستى بىزدە زاڭمەن تىيىم جوق. ءبىراق، ءوزىنىڭ ءىس-ارەكەتىن جارنامالاسا، بۇعان تىيىم بار، - دەدى ە. جاڭبىرشين.
ونىڭ پايىمىنشا، بۇل ناسيحاتتاردىڭ بارلىعى جاستارعا، بالالارعا باعىتتالعان.
- سونىمەن قاتار، وسى رەتتە دەموگرافيالىق پروبلەما بولۋى مۇمكىن. بۇل جاعداي رۋحاني، دەموگرافيالىق جانە ەكونوميكالىق ىرگەتاسىمىزعا قاعىلىپ جاتقان سىنا. سوندىقتان ەلىمىزدى وسىدان قورعاۋىمىز كەرەك... وسى تالاپتاردى ەلەمەگەندەر بولسا، اكىمشىلىك جازا قاراستىرىلعان، ياعني ايىپپۇل سالىنادى. ەگەر، وسى جاعداي قايتالانسا، 10 كۇنگە دەيىن قاماۋعا الىنادى، - دەدى دەپۋتات.
ەسكە سالساق، جاقىندا پارلامەنت ءماجىلىسى پەدوفيليا مەن ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالۋعا باعىتتالعان زاڭدى قابىلداندى.