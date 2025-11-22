ەل ازاماتتىعى تۋرالى زاڭنامانى بۇزعان 600 دەن استام ادام جازالاندى
استانا. KAZINFORM - وسى جىلعى 10 ايدا 18 مىڭنان استام ادام ازاماتتاعىن اۋىستىردى. بۇل تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس بەلگىلى ءبىر ادامعا قاتىستى قوس ازاماتتىق فاكتىسى انىقتالعان جاعدايدا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكسىنىڭ 496-بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. وسى جىلدىڭ 10ايىندا باسقا مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىن قابىلداۋىنا بايلانىستى 18 مىڭنان استام ادام قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان شىعارىلدى، ونىڭ ىشىندە 600 دەن اسا ادام اتالعان باپ بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بىلتىرعى وسى كەزەڭدە 16 مىڭنان استام ادام ازاماتتىقتان شىعارىلىپ، ونىڭ ىشىندە 500 دەن اسا ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ەلىمىزگە كەلەتىن شەتەلدىكتەرگە تۇراقتى نەگىزدە مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلدە بولۋىن باقىلاۋ ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى شەكارا قىزمەتىنىڭ دەرەكتەر بازاسىمەن بىرىكتىرىلگەن ءى ءى م اقپاراتتىق جۇيەلەرى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
اتاپ ايتقاندا، اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكسىنىڭ 496-بابى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان ايىرىلعان ادامنىڭ قازاقستان ازاماتىنىڭ پاسپورتىن نەمەسە جەكە كۋالىگىن پايدالانۋى جەكە تۇلعالارعا 200 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋعا اكەپ سوعادى.
سونىمەن قاتار شەتەل ازاماتتىعىن الۋ فاكتىسىن حابارلاماۋ نەمەسە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن اسىپ كەتكەن ۋاقىتتا حابارلاۋ - 100 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋعا نەمەسە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شەگىنەن اكىمشىلىك جولمەن شىعارىپ جىبەرۋگە الىپ كەلەدى.
زاڭناماعا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى ەكى جاعدايدا توقتاتىلادى: ءوز ەركىمەن شىققاندا جانە ازاماتتىقتان ايىرعاندا.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن جوعالتقان ادامدار تۋرالى مالىمەتتى ىشكى ىستەر ورگاندارى ون جۇمىس كۇنى ىشىندە حالىقتى قۇجاتتاندىرۋدىڭ دەرەكتەر بازاسىنا ەنگىزەدى.
ەسكە سالساق، بيىل قىركۇيەك ايىندا ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قوس ازاماتتىق ءۇشىن جازانى قاتاڭداتۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى. بۇل تۇرعىدا ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يگور لەپەحا قوس ازاماتتىق ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋگە ۆەدومستۆو قارسى ەمەس ەكەنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر قازاقستان ازاماتتىعىن 20,2 مىڭ ادام الدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنا قابىلدانعان ادامداردىڭ ەڭ كوپ سانى: وزبەكستان، ق ح ر، رەسەي، تۇرىكمەنستان جانە قىرعىزستانعا تيەسىلى.