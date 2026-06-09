ەل اۋماعىندا قايىقتاردى تەكسەرۋ باستالادى
استانا. KAZINFORM - دەمالىس ورىندارىنداعى جاعالاۋلارعا جاساندى ينتەللەكت ارقىلى بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- دەمالىس وبەكتىلەرى مەن ايماقتارىنىڭ، تۋريستىك بازالاردىڭ ءورت قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق جاعاجايلاردا جانە سۋعا شومىلۋ ورىندارىندا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. جازعى ماۋسىمعا دايىندىق اياسىندا 500 گە جۋىق وبەكتى مەن جاعاجاي تەكسەرىلىپ، ناتيجەسىندە 800 گە جۋىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزۋ دەرەگى انىقتالدى. بۇل رەتتە دەمالىس ورىندارىنىڭ يەلەرىنە ادىستەمەلىك كومەك كورسەتىلدى، توتەنشە جاعدايلار كەزىندە ارەكەت ەتە ءبىلۋ نۇسقاۋلىقتارى مەن پراكتيكالىق جاتتىعۋلارى وتكىزىلدى، -دەدى ش. ءارىنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاقىن ارادا مينيسترلىككە شاعىن كولەمدى كەمەلەردىڭ قاۋىپسىز پايدالانىلۋىن باقىلاۋ-قاداعالاۋ فۋنكتسياسى بەرىلەدى. تەكسەرۋ شارالارى 1-شىلدەدەن باستالادى.
- ەلىمىزدىڭ سۋ ايدىندارىنداعى شاعىن كولەمدى كەمەلەر مەن تۇراق-بازالارىنا تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ، ەرەجەنى بۇزۋ جاعدايى انىقتالسا، جەدەل دەن قويۋ شارالارى قابىلدانادى. سونىمەن قاتار، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جاعالاۋدى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىن كەزەڭ-كەزەڭمەن ەنگىزىپ جاتىرمىز. اتالعان جۇيە الاكولدە ورناتىلدى. توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تۇرعىندار مەن تۋريستەر اراسىندا ءوزىن ءقاۋىپسىز ۇستاي ءبىلۋ پروفيلاكتيكاسى كۇشەيتىلدى،-دەدى مينيستر.
سونىمەن بىرگە، بارلىق ۇلتتىق پاركتەر بانك سەرۆيستەرى ارقىلى ونلاين تولەمگە قوسىلعان.
بۇعان دەيىن تۋريزم سالاسىندا 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتىلعانىن جازعان ەدىك.