كۇزگى-قىسقى اڭشىلىق ماۋسىمى باستالادى: نەنى ەستە ۇستاۋ قاجەت
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا كۇزگى- قىسقى اڭشىلىق ماۋسىمى 30- تامىزدا رەسمي تۇردە اشىلادى.
اڭشىلىق -جاي عانا حوببي ەمەس، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك پەن زاڭعا باعىنۋدى تالاپ ەتەتىن ارەكەت. ءبىراق بۇل ىسپەن اينالىسۋ ءۇشىن ارنايى قۇجاتتار مەن رۇقساتتار قاجەت.
سقو تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋەسقوي اڭشىدا اڭشى كۋالىگى؛
جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا ارنالعان رۇقسات؛
اڭشىلىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسىنىڭ جولداماسى؛
ەگەر اتىس قارۋى قولدانىلسا - ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قارۋدى ساقتاۋ جانە الىپ جۇرۋگە بەرگەن رۇقساتى؛
جىرتقىش قۇستارمەن اڭ اۋلاسا - ولاردى تىركەۋ تۋرالى رەسمي قۇجاتتار بولۋى قاجەت.
قازىرگى ۋاقىتتا ەلىك، مارال ەركەگىن اتۋعا رۇقسات بار. اۋەسقوي اڭشىلار 30-تامىز - 30 قاراشا ارالىعىندا قاز، ۇيرەك، قاسقالداققا، قىركۇيەكتىڭ 1 ىنەن بورسىققا، قىركۇيەكتىڭ ءبىرىنشى سەنبىسىنەن قابانعا اڭشىلىققا شىعا الادى. بورسىقتى 15-قاراشاعا دەيىن، قاباندى 31 -جەلتوقسانعا دەيىن اۋلاۋعا رۇقسات.
ال 6-قىركۇيەك - 30- قاراشا ارالىعىندا كەكىلىكتى، 15- قىركۇيەك پەن 30 قاراشا ارالىعىندا قاراقۇيرىقتى، جاس، ۇرعاشى تۇياقتى جانۋارلاردى 15-قىركۇيەك - 31-جەلتوقسان ارالىعىندا جانە قارساق، تۇلكى، قوياندى 1-قاراشا - 15-اقپان ارالىعىندا اتۋعا بولادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اڭ اۋلاۋ بارىسىندا تەك رۇقساتتامادا كورسەتىلگەن جانۋارلاردى عانا اتۋعا بولادى جانە سانى دا شەكتەلەدى.
تۇياقتى جانۋارلاردى اۋلاۋ تەك ورمانشى نەمەسە مەملەكەتتىك ينسپەكتوردىڭ قاتىسۋىمەن عانا جۇرگىزىلۋى ءتيىس.
اڭشى ءار اڭشىلىق كۇنى اياقتالعان سوڭ نەمەسە ورنىن اۋىستىرعاندا ارنايى بەلگى قويۋى كەرەك. تۇياقتىلار بويىنشا بۇل بەلگى جانۋاردى اتىپ العاننان كەيىن بىردەن قويىلادى.