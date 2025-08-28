كەيىنگى 5 جىلدا شەكارا ماڭىنداعى اۋىلداردا نەشە جوبا ىسكە استى
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى شەكارا ماڭىنداعى ەلدى مەكەندەردە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ەسەبىنەن سالىنعان جوبالارعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- جەرگىلىكتى دەڭگەيدە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ قاجەتتىلىگىن وبلىس اكىمدىگى جۇزەگە اسىرادى. بۇل رەتتە، ءبىلىم مەكەمەلەرى سۇرانىسقا قاراي سالىناتىنىن اتاپ وتەمىز. ءوز كەزەگىندە شەكارا ماڭىنداعى ەلدى مەكەندەردە 2019 - 2024 -جىلدارى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتىنان 1965 جوبا ىسكە اسىرىلدى، ونىڭ ىشىندە 142 جوبا ءبىلىم بەرۋ نىسانىنا جاتادى. سونىمەن بىرگە، جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قۇزىرەتى شەگىندە شەشىلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ەلىمىزدە «جايلى مەكتەپ» ۇلتتىق جوباسى قابىلدانىپ، جوسپارلى تۇردە ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. اتالعان جوبا وڭىرلەردە وقۋشى ورىندارىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگى، اپاتتى جانە ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەردى ازايتۋ ماسەلەلەرىن شەشۋگە باعىتتالعان.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن شالعايداعى اۋىل مەكتەپتەرىن ينتەرنەتكە قوسۋ ماسەلەسىن جازعان ەدىك.