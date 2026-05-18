ۇكىمەت ساعاتى: كوممۋنالدىق تاريفتەر ليميت بويىنشا عانا وسەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان قاسەنوۆ سەناتتاعى ۇكىمەت ساعاتىندا كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ينۆەستيتسيالىق جوبالار تاريفتى ينفلياتسيا دەڭگەيىندە عانا وسىرەتىنىن ايتتى.
- ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتوردى جاڭعىرتۋدىڭ ۇلتتىق جوباسى كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمنىڭ توزۋ كورسەتكىشىن ايتارلىقتاي ازايتادى. تاريف ماسەلەسى ۇلتتىق جوبانى ازىرلەگەن كەزدە ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلانعان. ينۆەستيتسيالىق باعدارلامانىڭ تاريفكە اسەرىن ازايتۋ ءۇشىن جوبالاردى 20 جىلعا دەيىنگى مەرزىممەن قارجىلاندىرۋ كوزدەلگەن. وسىلايشا ينۆەستيتسيالىق باعدارلاما 20 جىلعا تارقاتىلعان. ەكىنشىدەن، سىياقى مولشەرلەمەسى 10 پايىزعا دەيىن تومەندەتىلگەن. بۇل تاريفتەردىڭ تىم جىلدام وسۋىنە جول بەرمەيدى. 10 پايىز دەگەن قازىرگى ينفلياتسيادان دا تومەن، - دەدى ول.
ارمان قاسەنوۆ مەملەكەت تاريف ماسەلەسىنە ۇلكەن ءمان بەرىپ وتىرعانىن ايتتى.
- تاريف حالىقتىڭ شىعىنىن عانا ەمەس، ينفلياتسيانى دا ارتتىرادى. سوندىقتان تاريفكە ليميت قويۋدىڭ ءمانى بار. ءتىپتى ۇكىمەت-ۇلتتىق بانك-قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ۇشتىگىنىڭ بىرلەسكەن ارەكەتتەرى باعدارلاماسىندا دا تاريفتەردىڭ ءليميتىن بەكىتۋ قاراستىرىلعان. سوندىقتان تاريف ماسەلەسىنە مۇقيات نازار اۋدارىپ وتىرمىز. تاريفتىڭ كەنەت جانە ۇلكەن كولەمدە وسۋىنە جول بەرمەيتىن شارالار قابىلدانعان.
مىسالى، ابونەمەنتتەر سانى از قالالاردا باعدارلاما قارجىسى تاريفكە تىكەلەي اسەر تيگىزۋى مۇمكىن. مۇنداي قالالاردا ينۆەستيتسيالىق باعدارلامانىڭ ءبىر بولىگى بيۋجەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلادى. وسى ارقىلى تاريفتىڭ ءوسىمىن ۇستايمىز، - دەدى ول.
سونداي-اق، ول «بايتەرەك» 5 جىلدا سىرتتان 20 تريلليون تەڭگە قارىز الاتىنىن ءمالىم ەتتى.