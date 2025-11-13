كىسى ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن 17 جىل ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستاندىق ليتۆادان ەلگە جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن باس پروكۋراتۋرا مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ليتۆادان 17 جىل بويى كىسى ءولتىرۋ جانە اتىس قارۋىن زاڭسىز ساقتاۋ فاكتىلەرى بويىنشا ىزدەۋدە بولعان قازاقستان ازاماتىن ەكستراديتسيالادى، دەپ حابارلايدى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو ءمالىم ەتكەندەي، 2007-جىلى كۇدىكتى سىبايلاسىمەن بىرگە زاڭسىز جولمەن بايۋ ماقساتىندا الماتى قالاسىنا كەلگەن. ولاردىڭ قىلمىستىق ارەكەتى وزگە قىلمىستىق توپ وكىلدەرىمەن جانجالعا اكەلىپ، سونىڭ سالدارىنان ولاردىڭ ءبىرىن ولتىرۋگە شەشىم قابىلداعان. 2008-جىلعى 19-مامىردا كۇدىكتىلەر وزدەرىنىڭ قىلمىستىق نيەتتەرىن جۇزەگە اسىرىپ، جابىرلەنۋشىنى ءوز ءۇيىنىڭ اۋلاسىندا توسىپ الىپ، وعان بىرنەشە رەت وق اتقان. سوڭعى وق باسىنان تيگەن، ياعني «باقىلاۋ» وق بولعان. الىنعان جاراقاتتاردان جابىرلەنۋشى وقيعا ورنىندا قازا تاپقان. قىلمىس جاساعاننان كەيىن كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرى ۇستالىپ، كەيىن سوت ۇكىمىمەن سوتتالدى، ال ەكىنشىسى جاسىرىنىپ، وعان حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاندى.
- جازادان جالتارۋ ماقساتىندا كۇدىكتى انكەتالىق دەرەكتەرىن وزگەرتىپ، ەۋروپا اۋماعىندا جاسىرىنعان. 2025-جىلعى تامىز ايىندا ليتۆا رەسپۋبليكاسىنىڭ شەكاراسىن كەسىپ ءوتۋ كەزىندە ۇستالدى. كەيىننەن باس پروكۋراتۋرانىڭ سۇراۋى بويىنشا ول قازاقستانعا ەكستراديتسيالاندى. قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى. ايىپتالىپ وتىرعان قىلمىستار ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس ون جىلدان جيىرما جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە نەمەسە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ، مۇلىكتى تاركىلەۋ تۇرىندەگى جازا كوزدەلگەن، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا تاراتقان اقپاراتتا.
بۇدان بۇرىن جۇك كولىكتەرىن زاڭسىز تىركەۋمەن اينالىسقان توپتىڭ سىبايلاسى رەسەيدەن ەكستراديتسيالانعانىن جازعان ەدىك.