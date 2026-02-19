كينوتەاترلار ۇلتتىق فيلمدەردى كورسەتۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتپاي وتىر
استانا. KAZINFORM - كينوتەاترلار ۇلتتىق فيلمدەردى كورسەتۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتپاي وتىر. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- كينوتەاترلار تابىس اكەلەتىن جەڭىل ويىن-ساۋىق كارتينالارىنان باسقا ۇلتتىق فيلمدەردى كورسەتۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتپايدى. مەملەكەت كينوتەاترلارعا قولداۋ كورسەتپەيدى جانە ۇلتتىق فيلمدەردىڭ كورسەتىلىمدەرىن سۋبسيديالامايدى. كينوتەاترلاردىڭ زاڭنامالىق دەڭگەيدە مەملەكەتتىك قولداۋ ەسەبىنەن وندىرىلگەن فيلمدەردى كورسەتۋ مىندەتى تۋرالى نورمانى ەنگىزۋ رەتتەۋشىلىك اسەرگە تالداۋ جۇرگىزۋدى تالاپ ەتەدى، سەبەبى جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ مۇددەلەرىن قوزعايدى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2019-جىلى «كينەماتوگرافيا تۋرالى» زاڭدى ازىرلەۋ جانە 2022-جىلى وزگەرىستەر ەنگىزۋ كەزىندە وسىنداي نورمانى ەنگىزۋ جوسپارلانعان. ءبىراق رەتتەۋشىلىك اسەردى تالداۋدىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنباعان.
- سونداي-اق زالدار سانىن ۇلعايتۋ جانە جاڭا كينوتەاترلار سالۋ تۇرعىسىنان ەلىمىزدە ودان ءارى كينو ونەرىن دامىتۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋ قاجەت، - دەدى ايدا بالايەۆا.
وسى رەتتە ۆيتسە-پرەمەر حالىقتى مادەني قۇندىلىقتار مەن شىعارماشىلىق ونىمدەرگە تەڭ قولجەتىمدىلىكپەن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ۇلتتىق فيلمدەردىڭ كورسەتىلىمدەرىن ارتتىرۋ ءۇشىن مينيسترلىكتىڭ مىناداي ۇسىنىستارىن اتادى:
- بيۋجەت قاراجاتىنان تىس نەمەسە مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك سەرىكتەستىك تەتىگى ەسەبىنەن اۋداندار مەن مونوقالالارعا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، رەسپۋبليكا بويىنشا كينوتەاترلار/كوپفۋنكتسيونالدى زالدار اشۋ؛
- جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ەسەبىنەن مادەنيەت ۇيلەرىندە پروەكتسيالىق جابدىقتاردى جانە/نەمەسە جىلجىمالى كينو قوندىرعىلارىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ؛
- زاڭعا كينوتەاترلاردىڭ ۇلتتىق كينونى كورسەتۋ مىندەتىن رەتتەيتىن تۇزەتۋ ەنگىزۋ.
بۇعان دەيىن دامىعان ەلدەر دەڭگەيىندە كينونىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 1500 دەن استام كينوزال قاجەت ەكەنىن جازعان ەدىك.