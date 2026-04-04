ۇكىمەت ياساۋي مۇراسىن ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى جوسپاردى بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇكىمەتى قوجا احمەت ياساۋي مۇراسىن ىلگەرىلەتۋ جانە ناسيحاتتاۋ جونىندەگى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان ءىس- قيمىل جوسپارىن بەكىتتى. ءتيىستى قاۋلىعا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قول قويدى.
قۇجاتتا ۇلى ويشىلدىڭ مۇراسىن زەردەلەۋ، ساقتاۋ جانە ناسيحاتتاۋ، سونداي-اق تۇركىستان قالاسىن رۋحاني ءتۋريزمنىڭ نەگىزگى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە دامىتۋعا باعىتتالعان 37 ءىس- شارا قاراستىرىلعان.
جوسپار بەس نەگىزگى باعىتتى قامتيدى. اتاپ ايتقاندا، ينستيتۋتسيونالدىق جانە قۇقىقتىق بازانى جەتىلدىرۋ، عىلىمي-زەرتتەۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ءىسىن دامىتۋ، مادەني-اعارتۋشىلىق جانە شىعارماشىلىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ، اقپاراتتىق- يميدجدىك جانە حالىقارالىق ءىس- شارالاردى وتكىزۋ، سونداي-اق قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى كوزدەلگەن.
جاستارمەن جانە مەكتەپ وقۋشىلارىمەن جۇمىس ىستەۋگە ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. ءىس- شارالاردىڭ باسىم بولىگى تۇركىستان قالاسىندا وتەدى. اتاپ ايتقاندا، وقۋشىلار اراسىندا ءداستۇرلى «ياساۋي تانۋ» بايقاۋىنىڭ رەسپۋبليكالىق كەزەڭىن وتكىزۋ جانە مۋزەي جانىنان «ياساۋي تانۋ» كلۋبىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار جوسپار اياسىندا قوجا احمەت ياساۋي شىعارمالارى مەن عىلىمي ەڭبەكتەرىن باسىپ شىعارۋ، ويشىل مۇراسىن وتاندىق جانە شەتەلدىك عىلىمي ورتالىقتار مەن مۇراعاتتاردان انىقتاۋ، مۇراعات ماتەريالدارى مەن قۇجاتتارىنىڭ كاتالوگىن ازىرلەۋ كوزدەلگەن.
ياساۋي مۇراسىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا تۋريستەرگە ارنالعان اقپاراتتىق ونىمدەر جاڭارتىلماق. ونىڭ ىشىندە گايدبۋكتار، بەينەروليكتەر مەن اۋديوگيدتەر ازىرلەۋ، شەتەلدىك تۋريستەرگە بەيىمدەلگەن جاڭا تۋريستىك مارشرۋتتار قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق كەسەنەدە عىلىمي-رەستاۆراتسيالىق جۇمىستار جۇرگىزۋ جوسپارلانعان.
قۇجاتتا يۋنەسكو-نىڭ «الەم جادى» باعدارلاماسى اياسىندا ياساۋيدىڭ تابىلعان جانە زەرتتەلگەن جازبا مۇراسىن ىلگەرىلەتۋ، سونداي-اق يۋنەسكو مەن يسەسكو شەڭبەرىندە ياساۋي جىلىن نەمەسە ارنايى مادەني كۇندەردى جاريالاۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋ قاراستىرىلعان.
جوسپاردى ىسكە اسىرۋ قوجا احمەت ياساۋي مۇراسىن ساقتاۋ جانە زەردەلەۋ جۇمىستارىن كەڭەيتۋگە، ونىڭ ەل ىشىندە جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتالۋىن كۇشەيتۋگە، سونداي- اق تۇركىستاننىڭ ماڭىزدى رۋحاني، مادەني جانە تۋريستىك ورتالىق رەتىندەگى الەۋەتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەتتىك ناگرادالار قاتارىنا قوجا احمەت ياساۋي وردەنى ەنگىزىلەدى.