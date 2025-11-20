ۇكىمەت ەڭ تومەنگى جالاقىنى ەسەپتەۋ ادىستەمەسىن قايتا قارايدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت ەڭ تومەنگى جالاقىنى ەسەپتەۋ ادىستەمەسىن قايتا قارايدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
- ءىس جۇزىندە ەڭ تومەنگى جالاقىنى ەسەپتەۋ ادىستەمەسىن ءبىر جاقتى قىلىپ الۋ كەرەك. ويتكەنى، بىزدە ورتاشا جالاقى جانە مەدياندى ەڭبەكاقى بار. كەيبىرەۋلەر ەڭ تومەنگى جالاقى مەدياندى ەڭبەكاقىنىڭ شامامەن 45-50 پايىزى بولۋى ءتيىس دەپ سانايدى. ولاردى تۇراقتى بولۋى ءۇشىن ەڭ الدىمەن وسى ادىستەردىڭ ءبارىن انىقتاپ الۋ قاجەت، - دەدى ول سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگىدە.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەسەپتەۋدىڭ جاڭا جۇيەسىن ەنگىزۋ فيسكالدى شوعىرلاندىرۋدى تالاپ ەتەدى.
- دەمەك، بيۋجەت كىرىسىن ارتتىرىپ، ونىڭ ءونىمسىز شىعىستارىن قىسقارتۋ قاجەت. مۇنى قالاي ىستەيتىندىگىمىزدى بۇگىن پرەمەر-مينيستر دە ايتتى. سوندىقتان 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا سالىق جانە بيۋجەت رەفورمالارى قالاي ورىندالاتىنىن كورەمىز جانە سول كەزەڭدە 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان بيۋجەتپەن كەلەمىز. ەڭ تومەنگى جالاقى ماسەلەسى سول كەزەڭدە قاراستىرىلادى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى» زاڭى تالقىلاندى. سەنات قۇجاتتىڭ جەكەلەگەن باپتارىن جاڭا رەداكسيادا ۇسىنىپ، ونى ماجىلىسكە قايتاردى.