ۇكىمەت كومىر گەنەراتسياسىن دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبانى ازىرلەۋگە كىرىستى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس كومىر گەنەراتسياسىن دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبانى ازىرلەۋگە كىرىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن سالۋ بويىنشا اۋقىمدى جوسپارلارعا بايلانىستى ۇلتتىق جوباعا قۋاتى شامامەن 7,6 گ ۆ ت بولاتىن پىسىقتاۋدان وتكەن جوبالار، سونداي-اق ەنەرگيانىڭ جەتكىلىكتى كولەمىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قوسىمشا كومىر گەنەراتسياسى جوبالارى ەنگىزىلەتىن بولادى، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ول «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا 11 مىڭ شاقىرىم ەلەكتر جەلىلەرىن، 208 شاقىرىم جىلۋ جەلىلەرىن، 308 شاقىرىم سۋ قۇبىرلارىن جانە 152 شاقىرىم كارىز جەلىلەرىن جوندەۋ جۇزەگە اساتىنىن ايتتى.
- بيىل 1 تريلليون تەڭگە يگەرىلەدى، ونىڭ باسىم بولىگى بيۋدجەتتەن تىس قاراجات ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى، - ۇكىمەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن پرەمەر- مينيستر ءۇش ج ە و قۇرىلىسى جوسپارلانعان مەرزىمدە اياقتالاتىنىن ايتتى.