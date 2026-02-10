ۇكىمەت «شىنايى مۇقتاج ادامدارعا عانا كومەك» قاعيداتىن قاتاڭ ۇستانادى - پرەمەر- مينيستر
استانا. KAZINFORM — كوشى-قون زاڭناماسى مەن يمميگرانتتاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىن الەۋمەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىنىڭ وسالدىعى ماسىلدىق پيعىل تۋعىزىپ وتىر.
بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ءوتىپ جاتقان ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەتتىڭ بارلىق الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەرى تولىق كولەمدە ورىندالىپ جاتىر. الايدا ءارتۇرلى تولەمدەردىڭ كوپتىگى مەن ءبىرىزدى جۇيەنىڭ بولماۋى جانە ءتيىمدى باقىلاۋدىڭ جوقتىعى شىعىنداردىڭ نەگىزسىز وسۋىنە ىقپال ەتتى. بۇل بيۋدجەت قارجىسىنىڭ ءتيىمسىز جۇمسالۋىنا جانە كەي جاعدايلاردا جىمقىرىلۋىنا الىپ كەلدى. اتقارىلعان جۇمىستىڭ ارقاسىندا، سوڭعى ەكى جىلدا شامامەن 288 ميلليارد تەڭگەنىڭ ءتيىمسىز يگەرىلۋىنە توسقاۋىل قويىلدى. ءسىزدىڭ «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىڭىزدا جانە ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسىندا ايتىلعانداي، بۇكىل سالا رەفورمالاۋدى قاجەت ەتەدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر- مينيستر وسى ورايدا كەلەسى شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن ايتتى:
- الەۋمەتتىك كومەك تۇرلەرىن بىرىكتىرۋ جانە ءبىرىزدى جۇيەگە كەلتىرۋ پروتسەسى جۇرگىزىلىپ جاتىر؛
- ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرى سيفرلاندىرىلىپ جاتىر. بۇل نىسانداردى سالۋدان باستاپ جان باسىنا سايكەس قارجىلاندىرۋعا دەيىن بارلىق كەزەڭدى قامتيدى؛
- الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ قىزمەتى قارجى مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالاۋ ارقىلى قايتا قارالادى.
- ايتا كەتۋ كەرەك، كوشى-قون زاڭناماسى مەن يمميگرانتتاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىن الەۋمەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىنىڭ وسالدىعى دا ماسىلدىق پيعىل تۋعىزىپ وتىر. بيىلدان باستاپ جەڭىلدىكتەر مەن قولداۋ باعدارلامالارى ىرىكتەلىپ، جۇمىس كۇشى تاپشى وڭىرلەرگە باراتىن ازاماتتارعا عانا بەرىلە باستادى. مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ جاڭا تاسىلدەرى بيۋدجەتى 18 تريلليون تەڭگەنى قۇرايتىن ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ، مادەنيەت جانە سپورت سالالارىندا ءتارتىپ ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۇكىمەت «شىنايى مۇقتاج ادامدارعا عانا كومەك» قاعيداتىن قاتاڭ ۇستانادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
وسىعان دەيىن بەكتەنوۆ تۋريزم سالاسىندا قارايىم قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىن بۇزۋ تىيىلماي تۇرعانىن ايتتى.