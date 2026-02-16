ۇكىمەت باسشىسى استانادا اشىلعان شاڭعى بازاسىنا باردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ استانانىڭ ورتالىق ساياباعىندا اشىلعان جاڭا شاڭعى بازاسىنا باردى. نىساننىڭ قۇرىلىس جۇمىستارى 2026-جىلدىڭ قاڭتارىندا اياقتالعان. جوبانىڭ قۇنى 1,8 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان.
ەكى قاباتتى عيماراتتىڭ جالپى اۋدانى - شامامەن 2 مىڭ شارشى مەتر، وتكىزۋ قابىلەتى ءبىر اۋىسىمدا 300 ادامعا دەيىن جەتەدى. وندا 30 جۇمىس ورنى اشىلعان.
مۇندا كۇشتىك قوندىرعىلارمەن جانە مامانداندىرىلعان جابدىقتارمەن، سونىڭ ىشىندە «ERCOLINA» ترەناجەرىمەن جاراقتاندىرىلعان كەڭ جاتتىعۋ زالى دا بار. جىل بويى تەحنيكانى شىنىقتىرۋعا جانە كونكيمەن سىرعاناۋ تەحنيكاسىن يميتاتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «Skate Treadmill RL3500E» كاسىبي ترەناجەرى ورناتىلدى.
ترەناجەر جۇكتەمەلەر قارقىنىن ءدال رەتتەۋگە جانە مامانداردىڭ باقىلاۋىمەن قاۋىپسىز جاتتىعۋلاردى ۇيىمداستىرۋعا كومەكتەسەدى، بۇل اسىرەسە سپورتشىلاردى دايارلاۋدا ماڭىزدى. سونىمەن بىرگە، شاڭعىلار مەن سپورتتىق جابدىقتاردى دايىنداۋ، ساقتاۋ جانە كەپتىرۋ ءۇشىن ءۇي-جايلار قاراستىرىلعان.
ولجاس بەكتەنوۆ زاماناۋي سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ەلدىڭ وليمپيادالىق الەۋەتىن نىعايتۋ مىندەتتەرىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋعا، سالاۋاتتى ۇرپاقتى تاربيەلەۋگە جانە جالپى ۇلت دەنساۋلىعىن نىعايتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارادى. زاماناۋي سپورت ينفراقۇرىلىمى مەن قولجەتىمدى ءارى ساپالى بازا قالىپتاستىرماي، مۇنى ىستەۋ مۇمكىن ەمەس. قازىر يتاليادا وليمپيادا ويىندارى ءوتىپ جاتىر جانە ءبىز سپورتشىلارىمىزدىڭ جەڭىسكە جەتۋى ءۇشىن جاعداي جاساۋدىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن كورىپ وتىرمىز، سوندىقتان مەملەكەت سپورتشىلارىمىزعا ەڭ جوعارى دەڭگەيدە جاتتىعۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ينفراقۇرىلىم دايىنداۋدا. بۇقارالىق سپورت پەن وليمپيادالىق رەزەرۆتى قولداۋ - ۇلت دەنساۋلىعىنا جانە ەلدىڭ حالىقارالىق يميدجىنە سالىنعان ينۆەستيتسيا، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
جاڭا شاڭعى بازاسى بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىنىڭ، وليمپيادالىق رەزەرۆتى دايارلاۋ ورتالىعىنىڭ جانە جوعارى سپورت شەبەرلىگى مەكتەبىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرىن دايارلاۋدىڭ نەگىزگى الاڭىنا اينالاتىنى دا ايتىلدى.
شاڭعى جارىستارىنان بولەك، بازادا بياتلون جانە سپورتتىق باعدارلاۋ دا دامىتىلادى. باستاپقى كەزەڭدە 15 جاتتىقتىرۋشىنىڭ جەتەكشىلىگىمەن شامامەن 180 سپورتشى جاتتىعادى، ال بولاشاقتا سپورتشىلار سانىن 360 ادامعا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانعان. مۇندا سپورت مەكتەپتەرىنىڭ كاسىبي ستۋدەنتتەرى عانا ەمەس، شاڭعى سپورتىنىڭ اۋەسقويلارى دا جاتتىعا الادى. بۇقارالىق سپورت ءۇشىن قالا تۇرعىندارىنا نىساننىڭ تراسسالارى مەن ينفراقۇرىلىمىن ىڭعايلى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاعدايلار جاسالماق.
جالپى رەسپۋبليكا بويىنشا بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ شەڭبەرىندە ينفراقۇرىلىم كەڭەيتىلىپ، ازاماتتاردىڭ جۇيەلى سپورتپەن شۇعىلدانۋى ارتىپ كەلەدى. حالىقتىڭ سپورت نىساندارىمەن قامتىلۋ دەڭگەيى 2023-جىلعى %52,2 دان 2025-جىلى %59,6 عا دەيىن ءوستى. دەنە شىنىقتىرۋمەن جانە سپورتپەن ۇنەمى اينالىساتىن حالىقتىڭ ۇلەسى %40,4 دان %44,5 عا دەيىن ارتقان.
جۇمىس ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر سالالىق مينيسترلىكتەر مەن استانا قالاسى اكىمدىگىنە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى. اتاپ ايتقاندا، وليمپيادالىق رەزەرۆتى دايىنداۋ ءۇشىن ينفراقۇرىلىمدى ودان ءارى دامىتۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە جاستاردى بۇقارالىق سپورتقا تارتۋ باعدارلامالارىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق ونىمدىلىك پەن ەكسپورتتىق الەۋەتتى ارتتىرۋعا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، ش و ب- تى جۇيەلى قولداۋدى جالعاستىرۋ تاپسىرىلدى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر تابيعي گازبەن جۇمىس ىستەيتىن ج ە و-3 ءتىڭ نەگىزگى جابدىقتارىن قاراپ شىققان ەدى.
سونداي-اق پرەمەر-مينيستر استاناداعى ءورت ءسوندىرۋ تەحنيكاسىن جاسايتىن زاۋىتقا باردى.