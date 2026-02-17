ۇكىمەت ازىق-تۇلىك سەكتورىندا يمپورتتى الماستىرۋعا بولاتىن سەگمەنتتەردى ايقىندادى
استانا. KAZINFORM - ازىق-تۇلىك سەكتورىندا يمپورتتى الماستىرۋعا بولاتىن سەگمەنتتەردى ايقىندالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
- ىشكى نارىقتى وتاندىق تاۋارلارمەن جۇيەلى تۇردە قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن «ينۆەستيتسيالارعا تاپسىرىس» باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلۋدا. بۇگىندە ينفلياتسيالىق قىسىمنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى - تۇتىنۋ جانە تۇتىنۋ ەمەس سەگمەنتتەردە وتاندىق وندىرىستەگى ءبىرقاتار بازالىق تاۋارلاردىڭ تاپشىلىعى. وسىعان بايلانىستى سالالىق مينيسترلىكتەر يمپورتتى الماستىرۋعا بولاتىن سەگمەنتتەردى ايقىنداپ، ىشكى نارىقتى وتاندىق تاۋارلارمەن تولىقتىرۋ مۇمكىندىكتەرىن انىقتاۋدا.
ال «بايتەرەك» حولدينگى «ينۆەستيتسيالارعا تاپسىرىس» اياسىندا ينۆەستيتسيالىق جوبالار پۋلىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن كەشەندى due diligence جۇرگىزەدى. بۇل جۇمىس تۇراقتى نەگىزدە جۇرگىزىلەتىن بولادى. ءبىزدىڭ ماقسات - ىشكى نارىقتى وتاندىق ءوندىرىس تاۋارلارىمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋ، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ازىق-تۇلىك سەكتورىندا 12 باعىت جانە ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن سەكتوردا 24 باعىت ايقىندالدى.
ازىق-تۇلىك باعىتى اگروونەركاسىپتىك كەشەن مەن ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنىڭ نەگىزگى سەگمەنتتەرىن قامتيدى. ولاردىڭ قاتارىندا ەت، ءسۇت، قۇس ەتى، استىق، قانت، جەمىس-كوكونىس جانە بالىق ونىمدەرىن ءوندىرۋ مەن قايتا وڭدەۋ، جىلىجاي كەشەندەرىن دامىتۋ، كوكونىس ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى شيكىزاتىن قايتا وڭدەۋ بار. ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن سەكتور يمپورت ۇلەسى جوعارى تاۋارلاردى وندىرۋگە باعىتتالعان. بۇل - جەڭىل ونەركاسىپ ونىمدەرى، قۇرىلىس ماتەريالدارى، تۇرمىستىق تەحنيكا جانە تۇرمىستىق حيميا ءوندىرىسى. بۇل باستامالاردىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى - ونداعان ميلليارد دوللار كولەمىندە اۋقىمدى قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتە الاتىن كاپيتالداندىرىلعان دامۋ قارجى ينستيتۋتتارى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا ەكونوميكانى ودان ارى ءارتاراپتاندىرۋ تاسىلدەرى پىسىقتالىپ جاتىر.