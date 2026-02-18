ۇكىمەت اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ بيۋدجەتىنە جەكەلەگەن سالىق تۇسىمدەرىن بەرمەك
استانا. KAZINFORM - اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ بيۋدجەتىنە جەكەلەگەن سالىق تۇسىمدەرىن بەرۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- بۇگىنگە اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ بيۋدجەتتەرى 25 ءتۇرلى سالىقتىق جانە سالىقتىق ەمەس تۇسىمدەر، سونداي-اق اۋداندىق بيۋدجەتتەن بەرىلەتىن ترانسفەرتتەر ەسەبىنەن قالىپتاستىرىلادى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اۋىلدىق دەڭگەيدەگى بيۋدجەتتەرگە ءىس جۇزىندە 442,3 ميلليارد تەڭگە تۇسكەن. ونىڭ ىشىندە مەنشىكتى كىرىستەر - 147,0 ميلليارد تەڭگە نەمەسە بيۋدجەتتىڭ جالپى كولەمىنىڭ 33,2 پايىزى، - دەيدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا 2025 -جىلعى تۇسىمدەرگە ءاربىر اۋىلدىق وكرۋگ بولىنىسىندە تالداۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- كىرىس بازاسىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا 2026 -جىلدان باستاپ كەڭ تارالعان پايدالى قازبالار، جەراستى سۋلارى مەن ەمدىك بالشىقتار بويىنشا پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ سالىعى اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ بيۋدجەتتەرىنە بەرىلدى. سونداي-اق جۇمىس توبىنىڭ اياسىندا جەكەلەگەن سالىقتىق تۇسىمدەردى، ونىڭ ىشىندە زاڭدى تۇلعالار مەن جەكە كاسىپكەرلەردىڭ مۇلىك سالىعىنىڭ 50 پايىزىنا دەيىن (ۇلەسى اۋداندىق ءماسليحاتتىڭ شەشىمىمەن ايقىندالادى)، قىزمەتتىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىمەن تولىق كولەمدە اينالىسۋ قۇقىعى ءۇشىن ليتسەنزيالىق الىمدى IV دەڭگەيدەگى بيۋدجەتكە بەرۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر، - دەپ جازعان.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، وسى تۇزەتۋلەر مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كەلىسىلىپ، ۇكىمەتتىڭ ءتيىستى قورىتىندىسى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە كەلىسۋگە جىبەرىلگەن.
- بۇل تۇزەتۋلەر قابىلدانسا، اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ بيۋدجەتتەرىنە 240 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق قوسىمشا تۇسىمدەر تۇسەدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ- پلاتفورماسىندا اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدەرى وزدەرىنىڭ كەڭەيتىلگەن وكىلەتتىكتەرىن تولىق ىسكە اسىرىپ، سالىق تۇسىمدەرىن ۇلعايتۋ ماقساتىندا قولدانىستاعى اقپاراتتىق پلاتفورمالارمەن جۇمىس ىستەي ءبىلۋى قاجەت ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
مارلان جيەمباي