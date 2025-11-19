ۇكىمەت الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك باعاسىن ۇستاپ تۇرماق
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ وسىمىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ ايتۋىنشا، ەلدە ەڭ ءجيى تۇتىنىلاتىن ازىق- تۇلىكتىڭ 29 ءتۇرى بار.
- جالپى، ازىق-تۇلىك سەبەتىندە تاۋاردىڭ 160 ءتۇرى قامتىلعان. ءقازىر نەگىزىنەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ تىزىمىنە كىرمەيتىن ونىمدەردىڭ باعاسى ءوسىپ جاتىر. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى ءوسىپ جاتقان جوق. وسى ايدىڭ ەكى اپتاسىندا 0,1 پايىز عانا ءوستى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى وسپەيدى دەپ ويلايمىن. ويتكەنى ونى باقىلاپ وتىرمىز. وندا ساۋدا ۇستەمەسىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك، بارىنشا قاتاڭ شەكتەۋ بار، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ول قازىرگى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار تىزىمىنە كىرمەيتىن ونىمدەردىڭ باعاسى ءوسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- قازىر الەۋمەتتىك ماڭىز بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى تىزىمىنە كىرمەيتىن قىزاناق، قيار، ەتتىڭ ءارتۇرىنىڭ باعاسى ءوسىپ جاتىر. سول سياقتى كەڭ قولدانىستا بولماسا دا قاراقۇمىق باعاسى دا قاتتى ءوسىپ جاتىر. تاۋار رەتىندە ايتارلىقتاي قىمباتتاپ وتىر. سوندىقتان بۇل ماسەلەنى قالايشا جاساۋعا بولا ما، جوق پا - سونى زەرتتەپ جاتىرمىز. قاجەت پە، قاجەت ەمەس پە؟ ۋاقىتشا ما، تۇراقتى ما؟ وسى ماسەلەمەن قازىر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى اينالىسىپ جاتىر، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.