كيم چەن ىن قىزىن مۇراگەر رەتىندە دايىنداپ جاتىر - ب ا ق
استانا. KAZINFORM - ك ح د ر باسشىسى كيم چەن ىن ءوزىنىڭ قىزى كيم چجۋ ەنى مۇراگەرى ەتىپ تاعايىنداۋدى كوزدەپ، ونىڭ مارتەبەسىن نىعايتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر.
بۇل تۋرالى وڭتۇستىك كورەيانىڭ ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتىنە (NIS) سىلتەمە جاساپ Reuters حابارلادى.
سەۋلدە كيم چجۋ ە جاقىن ارادا بيلەۋشى ەڭبەك پارتياسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى. بارلاۋ قىزمەتىنىڭ باعالاۋىنشا، ونىڭ وتىرىسقا قاتىسۋى، تانىستىرىلۋ فورماتى جانە رەسمي مارتەبە بەرىلۋى بيلىكتى تاپسىرۋ جوسپارىنىڭ جاناما دالەلى بولۋى مۇمكىن.
NIS ءتىڭ جابىق بريفينگىنەن كەيىن دەپۋتات لي سون كىن مالىمدەگەندەي، وڭتۇستىككورەيالىق بارلاۋ قولداناتىن تۇجىرىم وزگەرگەن: بۇعان دەيىن كيم چجۋ ەنىڭ كانديداتۋراسى «قاراستىرىلىپ جاتىر» دەلىنسە، قازىر ول «مۇراگەر رەتىندە تاعايىندالۋ ساتىسىندا» دەگەن تىركەس قولدانىلىپ وتىر.
وڭتۇستىك كورەيا بارلاۋى ونىڭ ەل باسشىلىعىنا دايىندالىپ جاتقانىن العاش رەت 2024 -جىلعى 29 - شىلدەدە حابارلاعان بولاتىن. سونىمەن قاتار سسەناري وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنى جانە باسقا كانديداتتىڭ تاڭدالۋى دا ىقتيمال ەكەنى ايتىلعان.
كيم چجۋ ە اكەسىن اسكەري پاراد پەن رەسمي ءىس-شارالاردا ءجيى بىرگە ەرىپ جۇرەدى. 2025 -جىلعى قىركۇيەكتە ول اكەسىمەن بىرگە قىتايعا بارعان. سول كەزدە Yonhap اگەنتتىگى بۇل بىرلەسكەن ساپار بيلىكتى تاپسىرۋعا دايىندىقتىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، ونىڭ جاسى شامامەن 13 تە، ناقتى تۋعان كۇنى جاريالانباعان.
ايتا كەتەلىك سولتۇستىك كورەيا زىمىران مەن سنارياد ءوندىرىسىن ارتتىراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.