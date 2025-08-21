ەكىجۇزدى ادام دەپ ايتقانىم راس: اقتوبەدە مەملەكەتتىك قىزمەتشى جازاعا تارتىلدى
اقتوبە. KAZINFORM - اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكسيا كوميتەتىنىڭ اقتوبە قالالىق اۋماقتىق ينسپەكسياسىنىڭ باسشىسى ەرلان يبراشەۆ ارىپتەسىمەن سوزگە كەلىپ، ءىس ادەپ جونىندەگى كەڭەستە قارالدى. كەڭەس مۇشەلەرى سوگىس تۇرىندەگى جازا تاعايىنداۋعا ۇيعارىم بەردى.
ادەپ جونىندەگى كەڭەستە اقتوبە قالالىق اۋماقتىڭ ينسپەكسياسىنىڭ باسشىسى ەرلان يبراشەۆتىڭ ءىسى قارالدى. مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرگى اگەنتتىگىنىڭ اقتوبە وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى باسقارماسىنىڭ باس مامانى دانيار ماحامبەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، ينسپەكسيا باسشىسى وتىرعان كابينەتكە باس مامان ا. سەيتمۋحامبەتوۆا رۇقساتسىز كىرگەن ءارى امانداسپاعان. سول كەزدە ەكەۋى ءسوز تالاستىرىپ، ادەپ جونىندەگى ۋاكىل جينالىسى وتەدى.
- جينالىس بارىسىندا ا. سەيتمۋحامبەتوۆا ينسپەكسيا باسشىسى ە. يبراشەۆتەن كەشىرىم سۇرادى. الايدا ە. يبراشەۆ كەشىرىم قابىلدامايتىنىن بىلدىرگەن سوڭ ا. سەيتمۋحامبەتوۆا «ەندى سەنىڭ اياعىڭدى سۇيەيىن بە» دەپ ايتتى. وسى جاعدايدان كەيىن ە. يبراشەۆ اشۋعا ەرىك بەرىپ، «ەي، سەن، نە ەكىجۇزدەنىپ وتىرسىڭ، افەريستەنبە» دەگەن سوزدەردى ايتىپ، جيىن اياقتالماستان زالدان شىعىپ كەتتى، - دەدى دانيار ماحامبەتوۆ.
ادەپ جونىندەگى كەڭەس وتىرسىندا ەرلان يبراشەۆ بىرنەشە كۇن بويى قان قىسىمى كوتەرىلگەن سوڭ سوزگە كەلگەنىن ايتتى.
- ەكىجۇزدى ادام دەپ ايتقانىم راس. «سەن افەريسىڭ» دەپ قولىمدى سوزىپ، ءاي دەپ ايتپادىم، ونىڭ ءبارى جالعان. «افەريست ادامنىڭ ءىسىن ىستەپ تۇرسىڭ» دەدىم. ءبىرىنشى جىلاپ كەشىرىپ سۇرادى، كەيىن مازاق قىلىپ، كۇلىپ «سەنىڭ اياعىڭدى سۇيەم با، اياعىڭا جىعىلام با» دەدى. «مەملەكەتتىك قىزمەتكەر افەريست ادامنىڭ ءىسىن ىستەپ تۇرسىڭ» دەدىم، - دەدى ەرلان يبراشەۆ.
ادەپ جونىندەگى كەڭەس مەملەكەتتىك قىزمەتشىگە سوگىس تۇرىندەگى تارتىپتىك جازا تاعايىنداۋ تۋرالى ۇيعارىم شىعاردى. كەڭەس مۇشەلەرى باسشى ۇجىمداعى اۋىزبىرشىلىكتى ساقتاۋ الماعانى ءۇشىن جازالاندى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا