    كىشى تالدىكول ورنىندا سالىناتىن ەكوپارك قۇرىلىسىنا 4,5 ميلليارد تەڭگە جۇمسالماق

    استانا. KAZINFORM - قۇرىلىس جۇمىستارى بيىل باستالىپ، كەلەسى جىلى اياقتالادى. بۇل جونىندە استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرسىن وتەبايەۆ ۇكىمەت كۋلۋارىندا مالىمدەدى.

    - ەكوپاركتىڭ جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسى دايىن. مەردىگەر انىقتالدى. قارجىلاندىرۋ كوزدەرى دە قاراستىرىلعان.  5-ۋچاسكەدە، كىشى تالدىكولدە قۇرىلىس جۇمىستارى جۋىق ارادا باستالادى دەپ ويلايمىن. جوسپار بويىنشا، كەلەسى جىلى ءتامامدالادى. ەكوپاركتىڭ جوبالىق جالپى قۇنى - 4,5 ميلليارد تەڭگە، - دەدى ول ق ر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىن كۋلۋاردا جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانانىڭ قاي اۋماقتارىندا جاڭا ساياباق اشىلاتىنىن جازعانبىز.

    Алпамыс Файзолла
    اۆتور