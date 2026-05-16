كىشى تالدىكول ورنىندا سالىناتىن ەكوپارك قۇرىلىسىنا 4,5 ميلليارد تەڭگە جۇمسالماق
استانا. KAZINFORM - قۇرىلىس جۇمىستارى بيىل باستالىپ، كەلەسى جىلى اياقتالادى. بۇل جونىندە استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرسىن وتەبايەۆ ۇكىمەت كۋلۋارىندا مالىمدەدى.
- ەكوپاركتىڭ جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسى دايىن. مەردىگەر انىقتالدى. قارجىلاندىرۋ كوزدەرى دە قاراستىرىلعان. 5-ۋچاسكەدە، كىشى تالدىكولدە قۇرىلىس جۇمىستارى جۋىق ارادا باستالادى دەپ ويلايمىن. جوسپار بويىنشا، كەلەسى جىلى ءتامامدالادى. ەكوپاركتىڭ جوبالىق جالپى قۇنى - 4,5 ميلليارد تەڭگە، - دەدى ول ق ر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىن كۋلۋاردا جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانانىڭ قاي اۋماقتارىندا جاڭا ساياباق اشىلاتىنىن جازعانبىز.