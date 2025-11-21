ەكى ەلگە ورتاق باتىر: تۇركيا قازاق بىتىمگەرى قايرات قۇدابايەۆتى ەسكە الدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ قورعانىس ءمينيسترى، اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆ تۇركياعا جۇمىس ساپارىمەن بارىپ، ەكى ەلدىڭ اسكەري ىنتىماقتاستىعى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان ءىس-شارالارعا قاتىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قورعانىس ءمينيسترىنىڭ بۇل ساپارى ادەتتەگى ديپلوماتيالىق بارىس-كەلىستەن بولەك: ەكى باۋىرلاس مەملەكەت اراسىنداعى تەرەڭ اسكەري دوستىقتىڭ بەلگىسىن كورسەتتى.
ساپار ەسكە الۋدان باستالادى
ق ر قورعانىس ءمينيسترى، اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆتىڭ تۇركياعا ساپارى «انىتكابىر» مەموريالدىق كەشەنىندەگى مۇستافا كەمال اتاتۇرىك ەسكەرتكىشىنە گۇل شوعىن قويۋ راسىمىنەن باستالدى. ءدال وسى جەردە، تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىنىڭ قابىرىندە مينيستر قازىرگى تۇركياعا جول اشقان ۇلى رەفورماتور مارشالدىڭ رۋحىنا قۇرمەت كورسەتتى.
جاڭا مۇمكىندىكتەردى اشاتىن كەلىسسوزدەر
راسىمنەن كەيىن داۋرەن قوسانوۆ پەن تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس ءمينيسترى ياشار گيۋلەر اراسىندا كەلىسسوزدەر ءوتتى. قورعانىس مينيسترلەرى اسكەري عىلىم مەن ءبىلىم بەرۋدەن باستاپ، بىرلەسكەن اسكەري-تەحنيكالىق جوبالارعا دەيىنگى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاعىن تالقىلادى. تۇركيا قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعىمەن كەزدەسۋ ديالوگتىڭ لوگيكالىق جالعاسى بولدى.
بەلگىلى بولعانداي، ەكى ەلدىڭ قورعانىس مينيسترلىكتەرىنىڭ اسكەري عىلىم، ءبىلىم بەرۋ، جاۋىنگەرلىك دايىندىق جانە اسكەري- تەحنيكالىق ماسەلەلەر سالاسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلى قولدانىستاعى ەكىجاقتى اسكەري ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە نەگىزدەلگەن.
ەرلىكپەن قازا تاپقان وفيتسەردى ەسكە الۋ
ساپاردىڭ ەڭ ماڭىزدى ءساتى تۇركيا ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ اسكەري اكادەمياسىنا (Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu) بارۋ بولدى - بۇل جەردە ءبىر كەزدەرى قازاقستاندىق وفيتسەر ءارى بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋشى قايرات قۇدابايەۆ وقىعان.
قايرات 1993 -جىلى وقۋعا جىبەرىلگەن العاشقى قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ ءبىرى. ونىڭ مانسابى 2005 -جىلدىڭ قاڭتارىندا يراكتاعى قازبات ميسسياسى كەزىندە كەزدەيسوق وق-ءدارى جارىلىسىمەن قايعىلى اياقتالدى. ول ءوز ءومىرىن قۇربان ەتىپ، ارىپتەستەرىن قۇتقاردى. باتىلدىعى ءۇشىن ول I دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن (قازا تاپقاننان كەيىن) جانە بىرنەشە حالىقارالىق ماراپاتتارمەن ماراپاتتالدى.
ەندى اكادەميادا وسى قازاق باتىرىنىڭ ەرلىگىنە ارنالعان ەسكەرتكىش تاقتا اشىلدى. ءدال وسى جەردە ونىڭ وفيتسەر رەتىندەگى مىنەزى قالىپتاسقان ەدى.
وتباسى جانە جاس كۋرسانتتار: شابىتتاندىراتىن ەستەلىك
سالتاناتتى شاراعا ق. قۇدابايەۆتىڭ جۇبايى اسەم تۇركىستانوۆا، ەكى قىزى ءامينا مەن ءمادينا قۇدابايەۆالار جانە تۇركيادا وقيتىن قازاقستاندىق كۋرسانتتار قاتىستى. وقۋ ورنىنىڭ باسشىلىعى مۇندا قايرات قۇدابايەۆ تۋرالى ەستەلىكتەر ءالى كۇنگە ۇمىتىلماعانىن ايتتى. بۇل جەردە ءبىر كەزدە اتاتۇرىكتىڭ ءوزى وقىعان ەكەن.
كۋرسانتتار سونىمەن قاتار ماقتانىش سەزىمدەرىن ءبىلدىردى: جولداستارى ءۇشىن جانىن بەرگەن وفيتسەر وقىعان سول وقۋ ورنىندا وقۋ - ولار ءۇشىن ءارى قۇرمەت، ءارى جاۋاپكەرشىلىك.
اكادەميادا وقيتىن قازاقستاننان كەلگەن ولكە ەردالى ءبىر كەزدەرى جەرلەس باتىر وقىعان وسى وقۋ ورنىندا ءبىلىم العانىن ماقتاناتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىنگى ءىس-شارا يراكتا اسەكري قىزمەت ەتىپ جۇرگەندە قازا تاپقان كاپيتان قايرات تولەۋحان ۇلى قۇدابايەۆقا ارنالعان ەسكەرتكىش تاقتانىڭ اشىلۋىنا ارنالعان. ءول بىزدىڭ اكادەميامىزدا وقىعان. مەن ءبىر كەزدەرى باتىر اعامىز تابالدىرىعىن اتتاپ، ءتالىمىن كورگەن وقۋ ورنىندا ءبىلىم الىپ جاتقانىما قۋانىشتىمىن جانە ماقتانامىن، - دەدى ول.
ەلدىڭ بولاشاق قورعاۋشىلارىمەن بولعان اڭگىمە
ساپارىنىڭ سوڭىندا ەلىمىزدىڭ قورعانىس ءمينيسترى تۇركيادا وقىپ جاتقان وتاندىق كۋرسانتتارمەن كەزدەستى. ولاردىڭ وقۋى، تۇرمىس جاعدايلارى جانە بولاشاق قىزمەتى تۋرالى اڭگىمەلەسكەننەن كەيىن، ول حالىقارالىق بىلىكتى وفيتسەرلەردى دايارلاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. كۋرسانتتاردىڭ اراسىندا اسكەري مەديتسينا ماماندىعىن سەنىمدى تۇردە تاڭداعان جاس قازاقستاندىق قىزدار دا بار ەكەنى اتالىپ ءوتتى.
مينيستر اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆتىڭ تۇركياعا ساپارى اسكەري ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان قادام عانا ەمەس، سونىمەن قاتار بەيبىتشىلىكتىڭ قۇندىلىعى مەن جاڭا ۇرپاققا ۇلگى بولاتىن باتىرلاردى ەسكە سالۋدىڭ ماڭىزدى قادامى بولدى. كاپيتان قايرات قۇدابايەۆتىڭ ەسىمى ونىڭ وتباسىنىڭ، ارىپتەس ساربازداردىڭ، جاس كۋرسانتتاردىڭ جانە ونىڭ ەرلىك ىستەرىنە دەگەن تاعزىم اياسىنا ۇيىسقان ەكى ەل حالقىنىڭ جۇرەگىندە ماڭگى ساقتالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن تۇركيا پرەزيدەنتى قازاق وفيتسەرىنە ديپلوم تابىستاعانىن حابارلاعان ەدىك.
سونداي-اق قازاقستان مەن تۇركيا اسكەري مۇلىكتىڭ اۋە ترانزيتىنىڭ ءتارتىبىن بەلگىلەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا