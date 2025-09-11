ەكى ءجۇز مىڭنان استام پەداگوگ جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋعا ارنالعان تەگىن كۋرستان ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق پەداگوگتەردىڭ سيفرلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان وقىتۋ باعدارلاماسى جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءمالدىم ەتتى.
- جاڭا وقۋ جىلىندا 200 مىڭنان استام مۇعالىم جاساندى ينتەللەكتىنى ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىندە ءتيىمدى پايدالانۋ بويىنشا كۋرستان ءوتىپ، ونىڭ 140 مىڭعا جۋىعى كۋالىك الدى. اسىرەسە، شىمكەنت قالاسى، تۇركىستان جانە جامبىل وبلىسىنىڭ پەداگوگتەرى بەلسەندىلىك تانىتتى. قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى - باستاۋىش ءپانى مۇعالىمدەرى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە قاراستى «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعى يۋنەسكو-مەن بىرلەسىپ، حالىقارالىق تاجىريبە نەگىزىندە ازىرلەگەن باعدارلامانى قازاقستاندىق پەداگوگتەرگە بەيىمدەدى. كۋرس بارىسىندا مۇعالىمدەر ج ي قۇرالدارىن ءتيىمدى ءارى ەتيكالىق تۇرعىدا دۇرىس قولدانۋدى، پرومپت جازۋدى، ساباق جوسپارلاۋ، تەستىلەۋ مەن وقۋ ماتەريالدارىن ازىرلەۋدى مەڭگەرەدى.
باعدارلاماعا قازاقستاننىڭ كەز كەلگەن وڭىرىندەگى پەداگوگ reg.orleu.edu.kz سايتى ارقىلى تىركەلىپ، LMS پلاتفورماسىندا وزىنە ىڭعايلى ۋاقىتتا تەگىن ونلاين قاتىسا الادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق ءبىلىم مازمۇنىن ساراپتاۋ ورتالىعى وقۋلىقتاردى ساراپتاۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن پەداگوگ-ساراپشىلاردى ىرىكتەۋدىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانىن حابارلاعان ەدى.